In seinen letzten Jahren machte sich der im Oktober verstorbene Wissenschaftssoziologe Bruno »Wir sind nie modern gewesen« Latour vor allem als »Terrestriker« einen Namen. In »Das terrestrische Manifest« (deutsch 2018) behauptet er, politische Kategorien wie links/rechts, reaktionär/fortschrittlich seien ob des vom Klimakollaps längst eingesetzten »Klimaregimes« so obsolet wie die ollen Klassenbegriffe der Liberalen und (vor allem) Marxisten. Im Coronaessay »Wo bin ich?« schrieb er vom »aufgezwungenen Kosmologiewechsel«, dem sich »die Erdverhafteten« stellen müssten, nicht zuletzt indem sie »das große Epos von der Emanzipation« als Märchen erkennten, an das nur noch »Fahnenflüchtige« glaubten. Die »alten Klassen« ersetzt Latour durch alberne »Abzocker« und »Ausbesserer«. Obsolet ist der Links-rechts-Widerspruch für Latour schlicht, weil Ökoparteien sich stets an dessen Aufhebung versucht hätten und ihr Versagen in der Sache letztlich ihre zu kleinen Erfolge insgesamt erkläre. So einfach ist das.

In seinem letzten, zusammen mit dem dänischen Soziologen Nikolaj Schultz verfassten Büchlein »Zur Entstehung einer ökologischen Klasse. Ein Memorandum« soll einer »ökologischen Klasse« (ÖK), die wir »in einem dichten Nebel nur erahnen« können, nun genug Klassenbewusstsein eingehaucht werden, auf dass sie klarer sichtbar werde. Da die ÖK nicht kriegen und siegen könne, bevor sie jemand überhaupt definiert und ihr die Kampfbegriffe passend gemacht habe, übernehmen Latour und Schultz die Sache auf reichlich 80 Seiten in 76 Punkten in kämpferischem Duktus. Von »Krieg« ist andauernd die Rede, von »Bewegungs-« sowie »Stellungskrieg«, von zu durchbrechenden »Frontlinien« etc. Das muss laut Nachwort so sein, weil »am Ende dieser neuen Zwischenkriegszeit bleibt die ›politische Ökologie‹ weiterhin – und nachdrücklicher als zuvor – der Name einer Kriegszone«. Daher: »Von Klassen sprechen heißt also immer, Schlachtordnung einzunehmen.«

Insgesamt seien freilich bei Ökothemen die »Frontlinien zwischen Verbündeten und Gegnern nicht klar gezogen«. Klarer als von »Reaktionären« sollte sich die ÖK aber vom historischen Materialismus abgrenzen, wie das zweite Kapitel »Eine wunderbare Erweiterung des Materialismus« lehrt. Zwar sei die ÖK auch irgendwie links, »weil sie den Produktionsbegriff hinterfragt«. Doch führe sie nicht bloß alte antikapitalistische Kämpfe fort, sei halt weder links noch rechts und habe jedenfalls »nichts zu tun mit einer angeblichen ›Überwindung‹ der sozialistischen Ideale.« Wie einst Liberale und Marxisten müsse die ÖK »der Geschichte einen Sinn« geben. Auch der »neue Klassenkampf« der ÖK müsse »auf materialistischem Ansatz beruhen«, jedoch eine »verschiedene Materialität« aufweisen. Grund sei »die relative Diskontinuität zwischen den sozialistischen Traditionen und dem, was heute zum Entstehen gebracht werden muss.« Marx’ Horizont sei leider über die Leier von der Produktion und Reproduktion als Lebensgrundlage der Menschheit nie hinausgewachsen. »Unsere Geschichte« sei allerdings »eine ganz andere«. »Unser Horizont« werde schließlich »nicht mehr ausschließlich durch die Produktion bestimmt. Und vor allem: Wir sind nicht mehr mit derselben Materie konfrontiert«, erinnert uns Punkt zwölf des Memorandums. Was aber nun? Schließlich »ist der sozialistische Kompass außerstande zu erklären, wie sich heute die Form der Klassenlandschaft verwandelt«.

Latour/Schultz empfehlen der ÖK den Klassenkampf per Affektkon­trolle sowie Umdeutung umkämpfter Begriffe. Denn es spräche ja »nichts dagegen«, Begriffen wie »Zugehörigkeit, Identität, Bindung, Lokalität (…), die aufgrund der früheren Geschichte der Klassen mit Boden, Volk, Nation assoziiert werden«, nun endlich »einen neuen, positiven Sinn zu verleihen«. Vielleicht. Wo es doch für die ökologische Sache und Planetin Gaia ist. Warum aber die extrapolitische, rationale, ihre Entscheidungen naturwissenschaftlich begründende und im Klimakrieg sonst »Seite an Seite mit den Klassenfeinden« kämpfende ÖK, deren erstes Ziel die »Bewohnbarkeit des Planeten« sein soll, sich vor ihrer anvisierten Machtübernahme erst so zwingend und akribisch wie gefordert von Sozialismus und historischem Materialismus ablösen muss, wird durch die kurze Lektüre für 14 Euro nicht deutlicher als der Begriff von der ominös vernebelten ökologischen Klasse selbst.