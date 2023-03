»Haben für diesen Sieg gekämpft«

imago/Photoshot/Construction Photography Seit 1873 verbindet der »Caledonian Sleeper« Aberdeen im Norden über 43 Stationen mit Edinburgh, Glasgow und der britischen Hauptstadt London

Eine der wichtigsten Bahnverbindungen des Vereinigten Königreichs wird wieder verstaatlicht. Das kündigte die schottische Regierung am Sonntag an. Die Verstaatlichung des Nachtzugs »Caledonian Sleeper« war eine zentrale Forderung der Gewerkschaften. In den aktuellen Arbeitskämpfen fordern sie ein generelles Ende der Privatisierungen im öffentlichen Verkehr. Die britische Regierung in London lehnt das ab, der Schritt der schottischen Regierung ist deshalb ein wichtiger Sieg für die Eisenbahngewerkschaft RMT.

Die schottische Regierung kündigte den Vertrag mit dem privaten Anbieter Serco sieben Jahre vor Ende der Laufzeit; damit wird sie dem ab 25. Juni wieder Eigentümerin des Nachtzugs. Betrieben wird die Verbindung dann von der Scottish Rail Holdings (SRH).

Der Caledonian Sleeper ist der wichtigste Nachtzug Großbritanniens und verbindet seit 1873 Aberdeen im Norden über 43 Stationen mit Edinburgh, Glasgow und der britischen Hauptstadt London. Serco hatte 2015 für 800 Millionen Pfund die Betreiberlizenz bis ins Jahr 2030 gekauft. Doch inmitten einer Streikwelle bei den britischen Bahnen, von denen auch Schottland betroffen war, kündigte die schottische Regierung im Oktober 2022 an, die Bahn wieder verstaatlichen zu wollen. Serco versuchte damals mittels einer sogenannten Rebase-Klausel, die Vertragskonditionen für die verbleibenden sieben Jahre neu auszuhandeln, berichtete das Branchenmagazin Railway Technology am Wochenende. Dies lehnte die Regierung in Edinburgh ab.

Die schottische Verkehrsministerin Jennifer Gilruth verkündete dann erstmals am vergangenen Donnerstag im Parlament, dass das aktuelle Franchiseabkommen am 25. Juni 2023 enden werde und danach keine neuerliche Privatisierung vorgesehen sei. Bereits im April 2022 hatte die schottische Regierung die Eisenbahngesellschaft Scotrail nach 25 Jahren im Privatbesitz wieder verstaatlicht. Auch sie wird seither vom staatlichen Unternahmen SRH betrieben.

Gilruth betonte, dass die Entscheidung der Verstaatlichung auch eine Reaktion auf die Pläne der konservativen Regierung in London sei. »Unser Ansatz wird eine stabile Basis und Sicherheit für Passagiere und Personal bieten«, sagte Gilruth im schottischen Parlament. Erwartungsgemäß kritisierte der Sprecher der schottischen Konservativen, Graham Simpson, den Schritt gegenüber der Zeitung The Scotsman als »ideologische Entscheidung«.

In Schottland und Wales sind nun wieder alle Bahnverbindungen im Staatseigentum. RMT-Generalsekretär Mick Lynch zeigte sich darüber hoch erfreut: »Wir haben unermüdlich für diesen Sieg gekämpft, und ich gratuliere allen Teilen der Gewerkschaft, die dazu beigetragen haben, dies zu verwirklichen«, sagte er laut einer Mitteilung vom Wochenende. Für Lynch sollte das ein Weckruf für die englische Regierung sein, »ihre gescheiterte Privatisierungsbesessenheit zu beenden und das gesamte Eisenbahnsystem in öffentliches Eigentum zu überführen«.

Die konservative Regierung in London will den Bahnverkehr weiter liberalisieren. Dafür sollen Sicherheitsbeschränkungen aufgehoben und Personal gekündigt werden. Die Eisenbahngewerkschaft RMT kämpft seit Monaten gegen diese Novellierung des Eisenbahngesetzes. Ab dem 15. März soll es wieder landesweite Streiks gegen die Pläne der Regierung und für Lohnerhöhungen über der Inflationsrate geben, wie die RMT und die Lokführergewerkschaft ASLEF ankündigten.