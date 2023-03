Mobilisierung für den Internationalen Frauentag

Stefan Boness/IPON

Das Aktionsbündnis 8. März Stuttgart erklärte am Montag zu Demonstrationen am Frauenkampftag:

Seit vier Jahren organisiert das Aktionsbündnis 8. März die Demonstrationen zum Internationalen Frauen*kampftag in Stuttgart mit von Jahr zu Jahr höheren Teilnehmer*innenzahl. Am Frauentag 2022 beteiligten sich 4.000 Menschen, insbesondere junge Frauen an der Demonstration. Schon letztes Jahr haben wir gemeinsam mit den Beschäftigten des Sozial- und Erziehungsdienstes am 8. März feministisch gestreikt. Der 8. März ist nun zum zweiten Mal Streiktag in Deutschland. Der 8. März ist aber auch der Tag der Frauenbewegung. Seit 112 Jahren gehen Frauen weltweit an diesem Tag für ihre Interessen auf die Straße. Von Anfang an ging es dabei auch um bessere Arbeitsbedingungen, um gleichen Lohn für gleiche Arbeit und mehr Rechte.

Ariane Raad, Verdi-Gewerkschaftssekretärin, im Aktionsbündnis aktiv und Mutter von zwei Kindern erläutert die Notwendigkeit für Frauen, die Carearbeit auf alle Schultern zu verteilen: »Wir treten für eine Gesellschaft ein, in der alle auch Verantwortung für gesellschaftlich relevante Arbeiten übernehmen. Die Erziehung von Kindern ist dafür ein gutes Beispiel. Es waren Frauen und Mütter, die gesagt haben, dass Kindererziehung nicht allein die Aufgabe von Müttern ist und nicht zu Lasten von Müttern gehen darf. Sie haben sich für die Einführung von Kitas als gute Bildungseinrichtungen stark gemacht. Wir fordern daher auch heute mit den Beschäftigten in den Kitas höhere Löhne und eine echte Initiative gegen den Fachkräftemangel, um die Personalsituation in den Kitas zu verbessern. Die Bedingungen müssen sich so verändern, dass die Arbeit wieder Spaß macht und die Erzieherinnen von ihrem Lohn gut leben können.«

Verdi und das 8.-März-Bündnis Leipzig rufen für Mittwoch zum Streik auf:

Verdi ruft alle Beschäftigten der Kitas und Horte der Stadt Leipzig, dem städtischen Eigenbetrieb Behindertenhilfe, der Kommunalverwaltungen Stadt Leipzig, Stadt Schkeuditz, Stadt Brandis, Stadt Taucha, Kreis Leipzig, Gemeinde Mockrehna sowie der Deutschen Rentenversicherung Mitteldeutschland am 8. März zum Warnstreik auf. Der Streikaufruf wird vom Bündnis 8. März Leipzig unterstützt. Das Bündnis weist zudem auf die Bedeutung unbezahlter Sorgearbeit hin, welche oft zusätzlich zu den regulären Arbeitsstunden geleistet wird und einen erheblichen Teil dazu beiträgt, dass unsere Gesellschaft funktioniert. (…)

»Insbesondere im Sozial- und Erziehungsdienst, aber auch in der Kommunalverwaltung und der Deutschen Rentenversicherung arbeiten mehrheitlich Frauen, und die geschlechtsspezifischen Ungerechtigkeiten zeigen sich deutlich: In den Branchen arbeiten 83 Prozent Frauen, und die Arbeitsbedingungen sind meist schlecht. Geringe Entlohnung, hohe Arbeitsbelastung, Personalmangel und geringe gesellschaftliche Anerkennung für diese Arbeit sind Beispiele dafür. Die Arbeitgeber müssen ihren Teil zu einer gerechten Bezahlung beitragen«, so Claudia Kirsch von Verdi.

Das Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung mobilisiert für den 8. März zu Kundgebungen in Berlin:

Zum internationalen Frauen*kampftag am 8. März ruft das Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung gemeinsam mit den Gewerkschaften GEW und Verdi sowie der überparteilichen Fraueninitiative »Berlin – Stadt der Frauen e. V.« zum Protest auf. (…) »Wir leben immer noch in einer Welt, in der nicht alle Menschen unabhängig von Geschlecht und sexueller Orientierung frei und selbstbestimmt leben können – ohne Diskriminierung, Gewalt und Unterdrückung«, sagt Dr. Ines Scheibe, Mitgründerin vom Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung. »Am 8. März stehen wir solidarisch mit allen weltweit, die für diese Rechte immer noch kämpfen müssen.« (…)