Tunahan Turhan/IMAGO/ZUMA Wire Das oppositionelle »Bündnis der Nation« tritt bei den Wahlen gegen Erdogans Partei AKP an (Ankara, 30.6.2023)

Dieser Schritt kommt wenig überraschend: Kemal Kilicdaroglu wird bei den türkischen Präsidentschafts- und Parlamentswahlen am 14. Mai gegen Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan antreten. Am Montag erklärte das größte, aus sechs Parteien bestehende oppositionelle »Bündnis der Nation« die Nominierung des Vorsitzenden der kemalistischen CHP. Der Wahl ging ein herber Konflikt voraus, weswegen die nationalistische Iyi-Parti das Bündnis am Wochenende zwischenzeitlich verlassen hatte. Die zweitstärkste Partei der Allianz hatte sich am Donnerstag bei einem gemeinsamen Treffen plötzlich der Nominierung des CHP-Chefs widersetzt.

Die Sitzung war anschließend auf Montag verschoben worden, doch die Iyi-Vorsitzende Meral Aksener berief am Freitag eine Pressekonferenz ein und erklärte mit scharfen Worten den Austritt ihrer Partei aus der Allianz. Den Schritt begründete sie in einer Rede voller nationalistischer Rhetorik; das Bündnis könne die Nation nicht länger repräsentieren, die »Interessen einer Person« würden den »Interessen der Türkei« vorgezogen. Statt Kilicdaroglu solle ein Kandidat antreten, der auch »gewinnen« könne: Sie rief die Bürgermeister Istanbuls und Ankaras, Ekrem Imamoglu und Mansur Yavas (beide CHP), dazu auf, gegen ihren Parteichef anzutreten. Beide lehnten ab.

Ein kalkulierter Affront, zwei Monate vor den Wahlen. Die Kandidatur Kilicdaroglus zeichnete sich bereits seit längerer Zeit ab und war keineswegs eine Überraschung für Aksener. Jedoch sorgten seine Positionen hin und wieder für Unzufriedenheit bei der Iyi-Chefin, die ihn für schwer kontrollierbar hält. Im Gegensatz zu Aksener beschränkt sich Kilicdaroglu nicht lediglich auf einen Anti-Erdogan-Kurs, sondern übt harte Kritik sowohl an der Regierung als auch an den mit ihr verbandelten Konzernen, Stiftungen und Mafiosi. Während die Iyi-Parti nach den verheerenden Erdbeben vom 6. Februar noch gleichentags Gespräche mit der Regierung geführt und auf Kritik verzichtet hatte (»Einigkeit bei Tagen nationaler Tragödien«), sprach die CHP von »Regierungsversagen« und setzte die AKP damit unter Druck. Sie nennt auch Profiteure des korrupten AKP-Regimes beim Namen und fordert ein Ende dieses Günstlingssystems.

Nicht so die Iyi-Parti: Laut dem Nachrichtenportal Kisa Dalga präsentierte Aksener Kilicdaroglu am Donnerstag eine Liste mit 400 Namen und forderte eine Zusage, dass diese Personen aus dem direkten Umfeld der AKP nach einem Wahlsieg nicht angetastet werden dürfen. Die CHP lehnte ab. Aber Aksener gefiel auch nicht, dass die Iyi-Parti als zweitstärkste Kraft des Bündnisses genauso behandelt wurde wie die übrigen Mitglieder, deren Stimmenpotential weit unter dem ihrer Partei liegt. Sie verlangte für sich in den Verhandlungen eine gesonderte Rolle, doch auch dies traf auf Ablehnung.

Dieser Tage kursiert in den sozialen Netzwerken ein Video aus dem Jahr 2018. Die Iyi-Parti war erst kurz zuvor gegründet worden und hätte wegen verpasster Fristen nicht an den damaligen Parlaments- und Präsidentschaftswahlen teilnehmen können, wäre da nicht die CHP gewesen: 15 ihrer Abgeordneten wechselten kurzfristig das Parteibuch, um der neugegründeten Iyi-Parti die Wahlteilnahme zu ermöglichen. Im Video sagte Aksener, sie werde Kilicdaroglus Unterstützung »niemals vergessen« und sehe ihn als Teil ihrer Familie.

Keine vier Jahre später haben diese Worte nicht nur ihre Gültigkeit verloren; Aksener beleidigte in ihrer Erklärung vom Freitag auch Kilicdaroglu indirekt wegen seiner alevitischen Religion: Es herrscht die Annahme im Land, dass die mehrheitlich muslimische Bevölkerung nicht für jemanden aus der religiösen Minderheit stimmen würde.

Erst am Montag kehrte die Iyi-Parti wieder ins Bündnis zurück. Der Kompromiss sieht offenbar eine Kandidatur von Imamoglu und Yavas als Stellvertreter Kilicdaroglus vor, hieß es bis jW-Redaktionsschluss. Es bleibt zu hoffen, dass der Zwist endgültig beigelegt wird und die Opposition sich um wichtigeres kümmert: etwa den Lynchangriff auf den kurdischen Fußballverein Amedspor in Bursa am Sonntag und die Erdbebengebiete, in denen es nach einem Monat noch immer am Nötigsten fehlt.