Klimakrise kostet

Boris Roessler/dpa

Nix tun kann teuer werden – so knapp lässt sich das Ergebnis einer vom Bundesumwelt – und Wirtschaftsministerium in Auftrag gegebenen und am Montag präsentierten Studie zusammenfassen. Demnach könnte die Bundesrepublik bis 2050 mit Kosten von 280 Milliarden bis zu 900 Milliarden Euro zu tun bekommen.

Die Studie »Kosten durch Klimawandelfolgen in Deutschland«, erstellt vom Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW), der Gesellschaft für wirtschaftliche Strukturforschung (GWS) und der Prognos AG unterscheidet für den Zeitraum vom vergangenen Jahr bis 2050 je nach Grad der Erderwärmung verschiedene Szenarien und ihre Auswirkungen. Das Papier schätzt die bereits durch Folgen der Erderhitzung entstandenen materiellen Schäden in der Bundesrepublik für die Zeit vom Jahr 2000 bis 2021 bereits auf mindestens 145 Milliarden Euro.

Einen großen Anteil an den bereits entstandenen Schäden machte den Studienautoren zufolge die Flutkatastrophe im Ahrtal in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz 2021 aus. Thomas Korbun, wissenschaftlicher Geschäftsführer am IÖW, erklärte bei der Präsentation der Studie am Montag, die über 40 Milliarden Euro Kosten für die Unwetterkatastrophe beruhten auf vorsichtigen Annahmen, die unter anderem auf Versicherungsdaten zurückgingen. Viele Schäden seien jedoch überhaupt nicht versichert. Zu den finanziell messbaren Schäden kämen »zahlreiche gesundheitliche Beeinträchtigungen, Todesfälle durch Hitze und Überflutungen, die Belastung von Ökosystemen, der Verlust von Artenvielfalt sowie die Minderung von Lebensqualität« hinzu, teilte das IÖW am Montag mit.

Laut Report könnten die Kosten der Klimaschäden durch »rein monetäre Investitionen in Anpassungsmaßnahmen« jedoch reduziert werden. Bei »schwachem« Klimawandel lasse sich dies vollständig umsetzen, bei »mittlerem« Klimawandel könnten 80 Prozent und bei »starkem« Klimawandel 60 Prozent reduziert werden. Als Lösungen nennen die Autoren etwa Kohlenstoffspeicherung in Vegetation und Boden durch den Erhalt von Wäldern oder Mooren, die sowohl Treibhausgase mindern als auch zur Anpassung an Klimawandelfolgen beitragen könnten. Bleibt also zu hoffen, dass sich die Klimakrise gnädig zeigt.