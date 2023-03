»Militär und Polizei haben niemanden gerettet«

Thaier Al-Sudani/REUTERS Keine Helfer: Soldaten im zerstörten Antakya (21.2.2023)

Sie waren vom 11. bis 24. Februar in der Türkei, um Hilfe für Menschen in der vom Erdbeben stark betroffenen Stadt Antakya zu organisieren. Sie haben dort auch Angehörige. Wie ist die Lage vor Ort aktuell?

In dieser Stadt in der südtürkischen Provinz Hatay sind viele Häuser komplett zerstört. Gebäude, die noch stehen, sind oft einsturzgefährdet. In der Region leiden die Erdbebenopfer unter Wasserknappheit. Weder gibt es sauberes Trinkwasser, noch können Menschen dort duschen. Es mangelt an Zelten, Lebensmitteln und Kleidung. Der türkische Staat hatte nach der Katastrophe von Beginn an zunächst vier Tage lang keine Hilfe geleistet. Vor zwei Wochen, beim zweiten Erdbeben mit der Stärke von 6,3, geschah wieder nichts. Man kann davon ausgehen, dass die Stadt vermutlich mit Absicht vernachlässigt wurde, da dort die Oppositionsparteien aktuell stark sind.

Konnten Sie vor Ort helfen?

Wir konnten mit Spenden aus Ankara drei Lkw organisieren, um Menschen in Antakya mit Essen und Wasser zu versorgen.

Wie würden Sie Antakya charakterisieren?

Antakya ist eine multikulturelle Stadt und Hauptsiedlungsgebiet der arabischen Alawiten. Als die Grenzen der Türkei nach Syrien noch durchlässig waren, gab es dort Handel mit Lebensmitteln und Benzin. Nach dem Syrien-Krieg wurde die Stadt zur Krisenregion. Bei den Gezi-Protesten kam sie erneut in den Fokus. Die Protestwelle richtete sich zunächst im Mai 2013 in Istanbul gegen ein geplantes Bauprojekt im Gezi-Park, weitete sich aber in mehreren türkischen Städten zur Rebellion gegen die autoritäre Regierung von Recep Tayyip Erdogan aus. Besonders in Antakya gab es viele große Demonstrationen. Bei diesem Aufbegehren gegen Ungleichheit, Unterdrückung, Gewalt, Ausbeutung und Plünderung der Natur kamen die drei jungen Aktivisten Ali Ismail Korkmaz, Ahmet Atakan und Abdullah Cömert durch Staatsgewalt ums Leben. In der Stadt haben die Menschen weiterhin einen starken Zusammenhalt und handeln kollektiv. Gegenwärtig prägt die Stadt eine Protestkultur mit gut organisierten sozialistischen Initiativen.

Was mussten Ihre Angehörigen durch die Erdbeben erleiden?

Viele Menschen mussten nach den Beben eigenhändig ihre Angehörigen aus den Trümmern ausgraben. Tausende starben, einige konnten wenigstens die Leichname bergen; darunter waren zwei meiner Cousins. Einer war erst zwei Jahre alt, der andere 18 Jahre. Meine Cousine wurde immer noch nicht gefunden. Das ist tragisch. Es geht vielen so.

Die staatliche Katastrophenschutzbehörde AFAD und die Regierung hätten Hilfen seitens der Zivilbevölkerung teilweise blockiert, heißt es. Wie ist Ihre Erfahrung?

Die Bevölkerung weiß sehr gut, wer ihnen geholfen hat. Obgleich es in Antakya viel Militär und Polizeispezialeinheiten gibt, haben die niemanden gerettet. Aus deren Reihen gab es Äußerungen wie: »Sozialisten müssen verschwinden, oder wir werden euch verschwinden lassen.« Türkische Behörden rücken nun mit Baumaschinen an, um »aufzuräumen«. Verzweifelte Menschen wollen ihre Angehörigen wiederfinden, um zumindest ihre Toten würdig begraben zu können. Ich habe vergebens versucht, das mit Polizisten zu diskutieren. Der von Erdogan eingesetzte Leiter der Katastrophenschutzbehörde AFAD, Yunus Sezer, ist vorrangig dessen loyaler Getreuer. Mehrere Direktoren dort sind religiöse Führer und fachlich komplett ungeeignet. Viele Menschen hätten überleben können, wäre kompetente Hilfe früher eingetroffen.

Wird das die Wahl am 14. Mai beeinflussen, in die so viele ihre Hoffnung gesetzt hatten, um die Regierungsallianz aus AKP/MHP abwählen zu können?

Linke Hilfsorganisationen waren schnell vor Ort. Erdogan ist durch massive Kritik angezählt. Ob das die Wahl beeinflussen wird, ist schwer zu sagen. Die neurechte Iyi-Parti, die eine schmutzige faschistische Geschichte hat, hat das einstige Sechser-Oppositionsbündnis um die CHP verlassen, um dann doch wieder zurückzukehren. Es ist fraglich, wie sich die Opposition entwickelt.