Profit vor Menschenleben

IMAGO/NurPhoto Blumen in Gedenken an die Opfer des Zugunglücks am Bahnhof von Larisa (3. März)

Die griechische Justiz hat nach dem schweren Zugunglück mit mindestens 57 Toten den Bahnhofsvorsteher der Stadt Larisa in Untersuchungshaft genommen. Wie sein Rechtsanwalt am Montag morgen griechischen Medien sagte, habe sein Mandant zugegeben, eine Weiche falsch gestellt zu haben. Dies führte in der Nacht zum vergangenen Mittwoch zum schwersten Zugunglück in der Geschichte der griechischen Eisenbahnen. Das ist nicht zuletzt ein Ergebnis von Privatisierung und profitorientiertem Personalabbau. Der Schnellzug, der auf dem Weg von Athen nach Thessaloniki vor allem junge Fahrgäste transportierte, war in Tembi nahe der Bezirkshauptstadt Larisa frontal mit einem Güterzug zusammengestoßen. Als »zynische Reaktion« hatten Studierende der Universitäten Athen und Thessaloniki die danach von der Regierung verordneten drei Tage Volkstrauer verurteilt. Der rechte Premier Kyriakos Mitsotakis und die verantwortlichen Minister hätten »wieder einmal kapitalistische Logik und Profit über menschliche Sicherheit gestellt«.

IMAGO/ANE Edition Protestversammlung der Studentenvereinigung der Universität von Piräus (6.3.2023)

Eisenbahner streikten auch am fünften Tag nach der Katastrophe, bis zum Wochenende protestierten in den beiden Universitätsstädten Tausende vor allem junge Menschen gegen die »Profitpolitik« der Regierung. In Athen kam es zu teilweise schweren Auseinandersetzungen zwischen Studenten und den berüchtigten, vom Innenministerium in die Straßen befohlenen MAT-Einheiten der Polizei. Während die sozialdemokratischen Oppositionsparteien Syriza und Pasok die Verkehrspolitik der aktuellen Regierung eher verhalten kritisierten, fand die außerparlamentarische Antarsya (Antikapitalistische Linke) klare Worte: »Privatisierung und kriminelle Politik der Regierung sind tödlich«, hieß es in einer am Sonnabend in Athen veröffentlichten Erklärung.

Alexandros Avramidis/REUTERS Protestkundgebung in Thessaloniki am 3. März

Die OSE war 2013 unter der rechten Regierung der Nea Dimokratia und deren Ministerpräsident Antonis Samaras zerschlagen worden, um Teile des bis dahin 100prozentigen Staatsbetriebs privatisieren zu können. Dies war damals eine Forderung der sogenannten Troika – ein von EU-Kommission, Europäischer Zentralbank und Internationalem Währungsfonds nach Athen ausgesandtes, finanzkapitalistisches Aufsichtsgremium –, die zusammen mit der Taiped, einem Pendant der deutschen Treuhandgesellschaft, die Privatisierung öffentlichen griechischen Eigentums durchzusetzen hatte. Im September 2017 schließlich wurde die OSE für nach allgemeiner Auffassung lächerliche 45 Millionen Euro an die – ebenfalls schon teilprivatisierte – italienischen Ferrovie dello Stato Italiane verscherbelt. Während Gleiskörper und sämtliche technischen Einrichtungen an die Italiener überschrieben wurden, blieb der größte Teil der Fahrzeuge – Lokomotiven und Waggons – in griechischer Hand. Es folgten Personalabbau und völlig unzureichende Investitionen in Zugtechnik und Kontrollsysteme.

Es sind offensichtliche Mängel, die griechische Medien als Ursachen für das Unglück bei Tembi nannten, während sich Mitsotakis und seine Ministerriege mit dem Hinweis auf angebliches menschliches Versagen aus der Verantwortung zu ziehen versuchten. Der zur Zeit der Katastrophe zuständige, bisher als einziger angeklagte Stationsvorsteher, hatte zur Unglücksstunde vier Tage Dauerdienst hinter sich und war – wie Fernsehen und Printmedien meldeten – erst einige Monate zuvor in einem Crashkurs auf seine Arbeit vorbereitet worden.