Jakarta setzt auf E-Mobilität

IMAGO/NurPhoto Durch Subventionen sollen bis Ende 2023 landesweit 1,2 Millionen E-Motorräder auf die Straßen gebracht werden

Indonesien, mit über 280 Millionen Einwohnern das bevölkerungsreichste Land Südostasiens und die größte Volkswirtschaft der Region, will stärker vom Wachstumsmarkt E-Mobilität profitieren. Zum einen ist die schrittweise Umstellung des heimischen Verkehrs geplant, der vor allem im Großraum der Hauptstadt Jakarta ein Problem ist. Zum anderen verfügt der Inselstaat über größere Vorkommen von Metallen, die bei der Batteriefertigung bis auf weiteres unerlässlich sind. Mit der Produktion von Elektrofahrzeugen wird weltweit die Nachfrage angekurbelt, und die indonesische Regierung will sich Marktanteile bei der Rohstofflieferung sichern. Sie will das erklärtermaßen nicht vollständig ausländischen Konzernen überlassen, sondern auch Wertschöpfungsketten im eigenen Land aufbauen.

Ein großes Förderprogramm für E-Fahrzeuge wurde kurz vor dem Jahreswechsel zum ersten Mal von Wirtschaftsminister Airlangga Hartato und Kabinettskollege Luhut Pandjaitan angekündigt, der in der Regierung von Präsident Joko Widodo die Investitionen koordiniert. Der Neukauf reiner Elektroautos soll demnächst mit einem staatlichen Zuschuss von jeweils 80 Millionen Rupien (gut 5.000 US-Dollar) gefördert werden, der von Hybridwagen mit der Hälfte. Vollelektrische Motorräder und Mopeds sollen mit jeweils acht Millionen Rupien bezuschusst werden. Fünf Millionen schließlich bekamen von den Ministern all jene in Aussicht gestellt, die den Verbrennungsmotor in ihrem Fahrzeug durch einen elektrischen Antrieb ersetzen lassen.

Mit diesen Subventionen sollen bis zum Jahreswechsel landesweit 1,2 Millionen E-Motorräder und 35.000 E-Autos auf die Straßen gebracht werden. Für das laufende Jahr wird der Verkauf von 700.000 Neuwagen prognostiziert. Die Behörden gehen davon aus, dass fünf Prozent einen Elektromotor haben werden. 2024 soll sich dieser Anteil laut den Prognosen verdoppeln.

Auf der Fachmesse »Indonesia International Motor Show« im Februar waren Elektrofahrzeughersteller prominent vertreten. Ion Mobility aus dem benachbarten Stadtstaat Singapur präsentierte sein neues Modell M 1-S. Ein Motorrad mit E-Antrieb, das es auf eine Geschwindigkeit von 110 Kilometern pro Stunde bringt und eine Reichweite von 150 Kilometern pro Batterieladung – gute Kriterien für indonesische Nutzerinnen und Nutzer. Das Unternehmen ist zudem dabei, eigene Produktionskapazitäten im Land aufzubauen. Geplant ist eine Fabrik, in der vorerst 5.000 Maschinen pro Jahr vom Band laufen sollen. Zum Standort wurde Karawang im Westen der indonesischen Hauptinsel Java bestimmt. Darüber hinaus prüft Ion Mobility die Verlagerung der Batterieproduktion von Singapur nach Indonesien.

Womit wir beim optimistischen Geschäftsmodell der Firma Oyika, ebenfalls aus Singapur, wären. Im Großraum Jakarta und neuerdings auch auf Bali besteht das Angebot, leere Batterien ganz einfach gegen volle zu tauschen. Die Überlegung dahinter: Kuriere und andere haben tagsüber kaum die Zeit, ihr Motorrad für ein oder zwei Stunden an die Ladesteckdose zu stöpseln, wenn die Batterie runter ist.

2021 waren in Indonesien 16,4 Millionen private Autos angemeldet, 600.000 mehr als im Jahr zuvor. Vertreter der Mittelschicht mit Pkw werden zahlreicher, Haupttransportmittel aber bleiben Zweiräder. Rund 120 Millionen Motorräder wurden 2021 landesweit gezählt. Im vergangenen Jahr wurden 5,4 Millionen neue Maschinen verkauft – das Plus von 4,4 Prozent war das dritthöchste der Branche weltweit. Dabei waren die Verkaufszahlen Anfang 2022 stark eingebrochen, ab Juni gingen sie durch die Decke.

Was die Rohstoffe für Batterien angeht, ist Indonesien der weltgrößte Nickelerzförderer. 2021 wurde eine Million Tonnen dieses Metalls gehoben. Damit lag das Land um Längen vor dem Nachbarn Philippinen, der es auf 370.000 Tonnen brachte. Die indonesische Fördermenge legte im vorvergangenen Jahr um fast 30 Prozent zu. Allerdings gibt es in den Nachbarschaften der Nickelminen Proteste gegen den Ausbau der Anlagen, lokale Gemeinschaften klagen etwa über Umweltbelastungen.

2014 erließ die Regierung in Indonesien zum ersten Mal ein Exportverbot für Rohnickel. Mit Hilfe chinesischer Investoren sollten eigene Anlagen zur Weiterverarbeitung aufgebaut werden. 2017 fiel dieses Verbot, drei Jahre später wurde es wieder in Kraft gesetzt. In letzter Zeit hat Präsident Widodo nun wiederholt sein Ziel bekräftigt, bis 2024 zahlreiche Produktionsstätten für Elektrofahrzeuge und Batterien ins Land holen. Es geht um ein größeres Stück vom immer größeren Kuchen.