England beschuldigt Iran Waffen zu liefern

Hani Al-Ansi/dpa Auch die USA werfen dem Iran schon lange vor, die Ansarollah mit Waffen zu unterstützen

Manama. In Zusammenarbeit mit US-Truppen hat eine britische Fregatte im Nahen Osten eine »illegale iranische Waffenlieferung beschlagnahmt«. Die »HMS Lancaster« habe im Golf von Oman mithilfe von US-Aufklärern ein kleines Boot aus dem Iran gestoppt und dort iranische Versionen von russischen Panzerabwehrraketen des Typs 9M133-»Kornet« sowie Komponenten für Raketen mit mittlerer Reichweite entdeckt, teilte die US-Marine in Manama am Donnerstag mit. Ihrer Einschätzung nach sollten die Waffen in den Jemen geliefert werden. Eine Bestätigung dafür, dass der Iran Waffen liefert, gibt es nicht. Teheran bestreitet, Waffen zu liefern. (dpa/jW)