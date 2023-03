Sparkurs im Vatikan: Kleriker verlieren Wohnungsvergünstigungen

Antonio Calanni/AP/dpa Wohnen demnächst etwas teurer bei Aufenthalten in Rom: Kardinäle auf dem Petersplatz (5.1.2023)

Rom. Künftig sollen Kardinäle und hochrangige Kurienmitarbeiter nicht mehr kostenfrei oder besonders günstig Immobilien in Rom mieten und nutzen dürfen, die dem Heiligen Stuhl gehören. Dies hat Papst Franziskus wegen der wirtschaftlichen Lage des Vatikans angeordnet, wie das Nachrichtenportal Vatican News am Mittwoch berichtete. Der Beschluss zielt insbesondere auf Kardinäle, Leiter der Dikasterien sowie Sekretäre und Verwalter.

Bisher war es Geistlichen in hohen Positionen gestattet, billig oder gar gratis in vatikaneigenen Wohnungen innerhalb der Mauern des Kirchenstaates oder außerhalb dieser in Rom zu wohnen. Von nun an müssen die gleichen Preise erhoben werden wie für Personen ohne Ämter beim Heiligen Stuhl. Die Maßnahme ist eine Reaktion auf die zunehmend schwierige finanzielle Situation des Vatikans. Alle müssten ein »außerordentliches Opfer bringen, um mehr Mittel für die Mission des Heiligen Stuhls bereitzustellen«, zitiert Vatican News aus dem Beschluss.

Bereits vor knapp zwei Jahren hatte der Papst Sparmaßnahmen eingeleitet und die Gehälter hoher Geistlicher gekürzt. Betroffen waren auch damals vornehmlich Kirchenmänner wie Kardinäle, Kurienchefs, Sekretäre der Dikasterien sowie Priester und Ordensleute. (dpa/jW)