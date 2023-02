Nordwestsyrien: Choleratote nach Erdbeben

Mahmoud Hassano / Reuters

Damaskus. Nach dem verheerenden Erdbeben in der Türkei und Syrien sind im Nordwesten Syriens einer lokalen Quelle zufolge nun Menschen an Cholera gestorben. Es gebe zwei Tote in dem von bewaffneten Regierungsgegnern kontrollierten Gebiet, sagte ein Mitarbeiter dort tätiger Rettungskräfte am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters. Bei dem Beben Anfang Februar waren nach offiziellen Angaben auf syrischer Seite mehr als 4.000 Menschen getötet worden. Auch Strukturen im Gesundheitswesen und in der Wasserver- und Entsorgung wurden zerstört. Deshalb wird ein weiterer Anstieg der Cholerafälle befürchtet, die auf schweren Durchfall und Erbrechen in Folge von verunreinigtem Trinkwasser und mangelnder Hygiene zurückzuführen sind. Hilfe kommt nur schwer in die von dschihadistischen Gruppen und türkeinahen Söldnern kontrollierte Region. (Reuters/jW)