US-Finanzministerin überraschend in Kiew

Thibault Camus/AP/dpa Janet Yellen am Montag in Kiew bei der Besichtigung von zerstörtem russischen Kriegsgerät

Kiew/Washington. US-Finanzministerin Janet Yellen hat sich bei einem unangekündigten Besuch in Kiew mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj getroffen und ihm die weitere Unterstützung durch Washington zugesichert. Yellen kündigte an, die erste Tranche von gut 1,2 Milliarden US-Dollar (mehr als 1,1 Milliarden Euro) der insgesamt rund zehn Milliarden US-Dollar an Wirtschaftshilfe freizugeben, die die USA der Ukraine in den kommenden Monaten zur Verfügung stellen wollten, hieß es in einem Redemanuskript Yellens, das das US-Finanzministerium am Montag veröffentlichte. Die zusätzlichen Hilfe hatte Yellen bereits vergangene Woche verkündet. Das Geld komme zusätzlich zu 13 Milliarden US-Dollar, welche die USA der Ukraine im Laufe des vergangenen Jahres bereits gegeben hätten. (dpa/jW)