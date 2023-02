Fans fordern Regierungsrücktritt

Stringer/REUTERS

Fans des türkischen Fußballerstligisten Besiktas Istanbul haben sich mit den Opfern im Erdbebengebiet solidarisiert und den Rücktritt der Regierung gefordert. Während des Spiels gegen Antalyaspor am Sonntag warfen sie als symbolischen Akt des Gedenkens Hunderte Stofftiere aufs Spielfeld. In Spielminute 4:17 – der Uhrzeit des Erdbebens – regneten die Plüschtiere auf den Rasen. Die Sportler trugen sie zusammen (Foto). Die Anzeigentafel blendete die Namen der vom Beben betroffenen Provinzen ein. In Sprechchören riefen die Zuschauer: »Regierung, tritt zurück!«

Genau drei Wochen nach den schweren Erdbeben in der Türkei und Syrien hat in der türkischen Provinz Malatya erneut die Erde gebebt. Dabei seien mindestens ein Mensch getötet und 69 verletzt worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Montag. Das Beben hatte laut der Erdbebenwarte Kandilli eine Stärke von 5,5. Derweil steht der türkische Rote Halbmond in der Kritik, weil er Zelte für Erdbebenopfer an eine private Hilfsorganisation verkauft haben soll – statt sie kostenlos zu verteilen. Seine Organisation Ahbap habe am dritten Tag nach den Erdbeben 2.050 isolierte Winterzelte zum Stückpreis von etwa 19.000 türkischen Lira (rund 950 Euro) erworben, sagte der Ahbap-Vorsitzende Haluk Levent am Montag im Sender Fox TV. Er bestätigte damit entsprechende Berichte. Ebenfalls am Montag hatte Erdogan die Menschen in der Türkei um Vergebung für Verzögerungen bei der Hilfe nach den starken Erdbeben gebeten. Aufgrund der großen Zerstörung, der Wetterbedingungen und der Schäden an der Infrastruktur habe man in den ersten Tagen nicht in der »gewünschten Effektivität« arbeiten können, sagte Erdogan in Adiyaman. Deswegen bitte er um Vergebung. »Wie jeder Sterbliche können auch wir Fehler, Mängel und Makel haben.« In der Türkei sind für den 14. Mai Präsidentschafts- und Parlamentswahlen angesetzt. Erdogan strebt seine Wiederwahl an. Die Reaktion seiner Regierung auf die Erdbeben ist zu einem zentralen Wahlkampfthema geworden. (dpa/AFP/jW)