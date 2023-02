Inflation real bei zehn Prozent

picture alliance / SvenSimon

Neuberechnung hin oder her, die Inflation bleibt hoch und die armen Haushalte werden nach wie vor ganz besonders getroffen. Das ergibt der neue IMK-Inflationsmonitor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung, der monatlich die spezifischen Teuerungsraten für neun repräsentative Haushaltstypen berechnet.

Nachdem das Statistische Bundesamt zum Jahreswechsel seine Inflationsberechnung grundlegend verändert hatte, spielt zum Beispiel – ausgerechnet – Heizenergie in der aktualisierten Verbraucherpreisstatistik eine geringere Rolle. Dennoch bleibt die Inflation hoch und ist gegenüber dem Vormonat gestiegen. Im Dezember lag sie bei 8,1, im Januar bei 8,7 Prozent. Je nach Einkommen ist die Belastung durch die Teuerung abermals sehr unterschiedlich. Familien sowie Alleinlebende mit niedrigen Einkommen hatten im Januar mit jeweils zehn Prozent die höchste Inflationsbelastung zu tragen, Alleinlebende mit sehr hohen Einkommen mit 7,4 Prozent die mit Abstand niedrigste.

»Einkommensschwache Haushalte sind von der drastischen Verteuerung der Preise für Haushaltsenergie und Nahrungsmittel besonders betroffen, da diese Güter des Grundbedarfs einen besonders hohen Anteil an ihren Konsumausgaben haben und sie zudem in der Regel kaum über finanzielle Spielräume verfügen, mit denen sie die Wirkung der Teuerung abfedern könnten«, fassten Sebastian Dullien und Silke Tober am Montag das weiterhin dominante Muster bei den Inflationsraten zusammen.

Ebenfalls überdurchschnittliche Inflationsbelastungen trugen im Januar mit 9,2 Prozent, 9,0 Prozent beziehungsweise 8,9 Prozent Alleinerziehende, Familien sowie Alleinlebende mit jeweils mittleren Einkommen.