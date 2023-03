Noch eins drauf

Düsseldorf. Fußballprofi Ramy Bensebaini von Borussia Mönchengladbach muss mit weiteren Konsequenzen wegen seiner Beschwerden nach seiner gelb-roten Karte im Spiel gegen den SC Freiburg am Samstag rechnen. Der Deutsche Fußballbund teilte am Sonntag mit, dass der Kontrollausschuss in dem Fall ermitteln werde. Der algerische Linksverteidiger hatte das Schiedsrichtergespann auf Französisch beschimpft. Wegen der gelb-roten Karte ist Bensebaini im nächsten Spiel ohnehin gesperrt. (dpa/jW)