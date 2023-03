Im Tal der Schanzen

Borut Zivulovic/REUTERS Die meistdekorierte Athletin der WM: Katharina Althaus in Aktion

Ein Fest sieht anders aus: Selbst bei den Wettbewerben im Skisprung, einem slowenischen Nationalsport, waren die Tribünen bei der am Sonntag zu Ende gegangenen Nordischen Skiweltmeisterschaften in Planica gähnend leer. Die Gründe dafür sind hausgemacht: überteuerte Preise und eine Bevorzugung des Fernsehpublikums. Die Springen wurden am Abend angesetzt, doch das »Tal der Schanzen« in Planica ist schwierig zu erreichen. Niemand kommt gerne um Mitternacht nach Hause, wenn am nächsten Tag die Arbeit wartet, schon gar nicht im Winter. Aber das war nicht das einzige Problem. In den Tälern der Julischen Alpen kommt abends gerne Wind auf, was so manches Springen an den Rand sportlicher Fairness brachte.

Den Athleten des Deutschen Skiverbandes machte das allerdings nichts aus. Sie gewannen sechs Medaillen, mehr als jedes andere Team. Nach einer durchwachsenen Weltcupsaison war damit nicht zu rechnen gewesen. Deutschland gewann nicht nur im Teamspringen der Damen und im Mixed-Wettbewerb Gold, sondern durch Katharina Althaus (SC 1906 Oberstdorf) auch im Springen der Damen von der Normalschanze. Von der Großschanze wurde Althaus Dritte. Im Springen der Herren von der Normalschanze schaute für Andreas Wellinger (SC Ruhpolding) Silber und für Karl Geiger (SC 1906 Oberstorf) Bronze heraus. Enttäuschend war einzig der fünfte Rang im Teamspringen der Herren. Vor zwei Jahren in Oberstdorf war man hier noch siegreich gewesen.

Mit insgesamt drei Goldmedaillen und einer Bronzemedaille machte sich Katharina Althaus zur meistdekorierten Athletin der WM. Bei den Herren gewann der langjährige Dominator in der Nordischen Kombination, der Norweger Jarl Magnus Riiber, viermal Gold: in beiden Einzelwettbewerben sowie in der Herren-Staffel und der Mixed-Staffel. Fünf Medaillen (Gold im Sprint klassisch, im Teamsprint und in der Herren-Staffel, Silber im 30-Kilometer-Skiathlon und über 50 Kilometer klassisch) holte der norwegische Langlaufsuperstar Johannes Høsflot Klæbo.

Auch in der Nordischen Kombination gab es mehrere Medaillen für den DSV, doch im Gegensatz zu den Medaillen der Skispringer wurden diese erwartet. In der Herren-Staffel und in der erstmals ausgetragenen Mixed-Staffel schaute ebenso Silber heraus wie für Julian Schmid (SC 1906 Oberstdorf) im Wettbewerb der Herren von der Normalschanze und die erst 17jährige Nathalie Armbruster (SV-SZ Kniebis 1928) im Wettbewerb der Damen. Die Kombiniererinnen kreuzten auch in Planica vor dem Start die Langlaufstöcke über ihren Köpfen, um ein X zu formen. Dieses steht für »no eXception«, also »keine Ausnahme«, und verweist auf die anhaltende Weigerung des Internationalen Olympischen Komitees, einen Frauenwettbewerb in der Nordischen Kombination ins olympische Programm aufzunehmen. Bei den Herren holte der 34jährige Eric Frenzel (WSC Erzgebirge Oberwiesenthal) mit der Staffel seine insgesamt 18. WM-Medaille, was ihn zum erfolgreichsten Herren in der Geschichte der Nordischen Skiweltmeisterschaften macht. Überlegen ist ihm nur die norwegische Langlaufikone Marit Bjørgen mit 26 WM-Medaillen.

Sensationell war die Bronzemedaille der Herren-Staffel im Langlauf. Der 33jährige Jonas Dobler (SC Traunstein), der als dritter Läufer die Lücke zum Bronzeplatz geschlossen hatte, sprach in der ARD gar von einem kleinen »Langlaufwunder«. In den Einzelwettbewerben hatte sich nur Friedrich Moch (WSV Isny) als Siebter im 30-Kilometer-Skiathlon sowie als Achter über 15 Kilometer Freistil in den Top ten plazieren können. Doch in der Staffel wuchsen Moch, Dobler, Albert Kuchler (SpVgg Lam) und Janosch Brugger (WSG Schluchsee) als Team über sich hinaus.

Von einer Sensation konnte man bei der Silbermedaille in der Damenstaffel nicht sprechen, da das DSV-Quartett bereits im Vorjahr bei den Olympischen Winterspielen in Beijing Silber gewonnen hatte. Von den damaligen Medaillen­gewinnerinnen waren in Planica nur noch Katharina Hennig (WSC Erzgebirge Oberwiesenthal) und Victoria Carl (SCM Zella-Mehlis) übrig. Mit ihnen liefen Laura Gimmler (SC 1906 Oberstdorf) und Pia Fink (SV Bremelau). Im Teamsprint, in dem es für Hennig und Carl in Beijing gar Gold gegeben hatte, kamen Gimmler und Carl in Planica auf Rang vier. Mit diesem Platz musste sich auch Katharina Hennig über 15 Kilometer begnügen, knapp fünf Sekunden fehlten auf Bronze.

Mit insgesamt zwölf Medaillen, doppelt so viele wie vor zwei Jahren, landete Deutschland im Medaillenspiegel auf Rang zwei. Außer Reichweite war erwartungsgemäß nur das norwegische Team. Mehr als ein Drittel aller Medaillen ging an norwegische Athleten, in den Einzelrennen im Herrenlanglauf waren es zehn von zwölf. Wie selbstverständlich ging auch das letzte Einzelgold über 50 Kilometer in der klassischen Technik am Sonntag mit Pål Golberg an einen Norweger. Die norwegische Langlaufstaffel der Herren ist bei Weltmeisterschaften seit 24 Jahren ohnehin ungeschlagen.

Dass die Dominanz der Norweger dieses Mal so erdrückend war, ist freilich auch dem Fehlen der russischen Athleten geschuldet. Diese durften aufgrund der in Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine gegen Russland verhängten Sanktionen in Planica nicht antreten. Zumindest Langläufer Alexander Bolschunow hätte sich die ein oder andere Medaille geschnappt.

Von der Abwesenheit der Russen nicht profitieren konnte das finnische Team. Die in der ewigen Medaillenwertung der Nordischen Skiweltmeisterschaften auf Rang drei liegenden Finnen gewannen dieses Mal eine einzige Medaille, Silber in der Langlaufstaffel der Herren. Im Finnischen Skiverband wird kein Stein auf dem anderen bleiben.

Die gesamte Skiwelt freute sich mit der 31jährigen Amerikanerin Jessica Diggins, die die nordeuropäische Konkurrenz über zehn Kilometer Freistil in die Schranken wies und ihre erste WM-Goldmedaille in einem Einzelwettbewerb gewann. Diggins ist nicht nur eine der wenigen Athleten im nordischen Skisport, die zum Klimawandel und der diesbezüglichen Verantwortung des Internationalen Skiverbandes FIS Stellung bezieht, sondern sie spricht offen über ihre frühere Bulimie.

Essstörungen sind im Leistungssport ein weit verbreitetes Problem, werden jedoch immer noch tabuisiert. 2019 sprach Diggins in einem Interview mit dem US-Sportsender ESPN über den Beginn ihrer Karriere: »Ich begann zu glauben, dass du für den Erfolg im Skisport aufhören musst, fette Sachen zu essen, Nachspeisen zu essen, eigentlich alles zu essen. Heute weiß ich, dass das Quatsch ist.« Mithilfe ihrer Eltern begab sich Diggins in eine erfolgreiche Therapie, nach den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang machte sie ihre Geschichte öffentlich. Heute steht sie jungen Frauen zur Seite, die ebenfalls mit Essstörungen zu kämpfen haben. Nach dem Gewinn der Goldmedaille in Planica gratulierte sie ihren schwedischen Konkurrentinnen zu Silber und Bronze, danach brach sie in Tränen aus.