Schon immer Imperium

IMAGO/ITAR-TASS Fall von »russischem Nationalismus«? Leonid Breschnew (2. v. l.), hier noch als Vorsitzender des Präsidiums des Obersten Sowjets, mit Arbeitern in Irkutsk (11.12.1960)

Das Buch »Eine Geschichte Russlands« des britischen Historikers Orlando Figes skizziert auf essayistische Weise Zusammenhänge im historischen Selbstverständnis Russlands. Für die durchweg antikommunistischen Darstellungen in seinem Buch über das Zeitalter der russischen Revolution (»Die Tragödie eines Volkes«) hatte Figes vor 25 Jahren in der angelsächsischen Welt mehrere Auszeichnungen erhalten, darunter den Los Angeles Times Book Prize. In diesem vom bürgerlichen Feuilleton gefeierten Werk erschien die russische und sowjetische Geschichte als eine einzige Epoche der Finsternis.

Mythen und Tatsachen

Seiner Sicht, in der Russophobie und Antikommunismus sich untrennbar verschränkt finden, bleibt Figes auch in diesem Buch treu. Die Grundthese des Autors ist, dass die Geschichte Russlands und die russische Geschichtsschreibung von einem Bedürfnis nach Mythen geprägt seien. Dazu zählt er auch den Versuch, die russische Staatlichkeit aus der Kiewer Rus herzuleiten, einem vor rund 1.000 Jahren formierten staatlichen Gebilde, das sein Zentrum auf dem Gebiet der heutigen Ukraine hatte.

Einen Bezug der Kiewer Rus zur späteren Moskauer Staatlichkeit hält der Autor im Gegensatz zu russischen Historikern für schlicht »absurd«, stützt sich bei diesem Urteil aber weder auf Archivstudien noch auf neuere Forschungsergebnisse. Seine These, die Kiewer Rus habe mit dem späteren russischen Staat gar nichts zu tun, entspringt vielmehr dem Bemühen, den von nationalistischen ukrainischen Historikern verbreiteten Mythos über den Ursprung des ukrainischen Staates zu stützen.

Die in der Gegenwart Russlands verbreitete Ansicht wiederum, das Land habe eine »imperiale Identität«, hält Figes nicht für einen Mythos, sondern für geschichtlich begründet. Das Zarenreich habe »alle Untertanen des russischen Reiches vereint«, und zwar »unabhängig von ihrer Ethnie und Nationalität.« Darin sieht Figes auch die historische Grundlage für den multinationalen Charakter des sowjetischen »Imperiums«. Dabei bleibt der Autor aber nicht immer stringent, etwa wenn er KPdSU-Generalsekretär Leonid Breschnew, der stets die These vom einheitlichen »Sowjetvolk« vertrat, »russischen Nationalismus« bescheinigt – ohne dies zu belegen.

Figur des Zaren

Als besonders aufgeladen mit Mythen sieht Figes die Selbstdarstellung und öffentliche Wahrnehmung der Zaren. Durch die russische Geschichte, so der Autor, ziehe sich eine »Sakralisierung der Autorität des Zaren«. Dem Monarchen sei oft »eine Art göttlicher Status« zugebilligt worden. Auf Quellen stützt Figes seine These aber einmal mehr nicht. Russische Urkunden sprechen nur von einem »gerechten« Zaren, nicht aber davon, dass er heilig sei. Auch an anderen Stellen zeigt sich ein problematischer Umgang des Autors mit Belegmaterial.

Unzureichend ist etwa, was Figes über die Fortführung des Krieges durch die nach der Abdankung des Zaren 1917 gebildete Provisorische Regierung schreibt. Seine Leser erfahren, die Fortführung des Krieges sei für diese »die heikelste Frage« gewesen, aber er verrät nicht, warum. Aus den von der sowjetischen Regierung nach der Oktoberrevolution veröffentlichten geheimen Dokumenten der zaristischen Regierung geht hervor, dass es vor allem die extreme Abhängigkeit Russlands von Krediten französischer und britischer Banken war, die es zur Fortsetzung des Krieges an der Seite der Entente nötigte.

Zur Grundbefindlichkeit Russlands schreibt Figes, das Land habe sich über Jahrhunderte als »Sitz des wahren rechten Glaubens« gesehen, als »drittes Rom« (nach dem Untergang der orthodoxen Metropole Konstantinopel 1453). Die historische Wurzel für diese Selbstwahrnehmung sieht er in der Ehe des Großfürsten Wassili III. (1505–1533) mit Sophia Palaiologa, der Nichte des letzten byzantinischen Kaisers.

Wassili III. war der Vater des ersten Zaren Iwan IV. – in Russland als »der Gestrenge«, im Westen als »der Schreckliche« bekannt. Das russische Imperium, das sich in der Tradition der römischen Reichsidee sah, habe stets »ein Hauptaugenmerk auf die Verteidigung der eigenen Grenzen« gelegt, erklärt Figes. Schon im 18. Jahrhundert, zu Zeiten des Zaren Peter I., sei die Ukraine in Moskau als ein »offenes Tor für die Heere Europas« gesehen worden. Zu Beginn des 18. Jahrhunderts habe etwa der schwedische König Karl XII. die Absicht gehabt, »Moskau anzugreifen, den Zar abzusetzen und Russland in kleine Lehen zu zerstückeln«.

Figes schildert Russlands jahrhundertelange »Isolation vom Westen«. Diese Abgrenzung habe es »dem Land ermöglicht, sein byzantinisches Vermächtnis, seine kirchenslawische Kultur und die orthodoxen Glaubenslehren zu bewahren.« Dabei untersucht er nicht, ob die Ursache der Isolation womöglich gerade auch in den religiösen und kulturellen Besonderheiten des Landes lag. Der Autor erläutert das bis in die Gegenwart fortwirkende Moment der »Kränkung Russlands durch den Westen« mit einem einschneidenden Beispiel aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, dem Krimkrieg. Damals kämpfte 1853 bis 1856 eine Koalition unter Führung Frankreichs und Großbritanniens gegen Russland, das den Krieg verlor. Am Ende durfte Russland auf der Krim keine Flotte und keine Festungen mehr unterhalten. Das Schwarze Meer wurde zur entmilitarisierten Zone.

Figes erwähnt eine Denkschrift des konservativen Ideologen Michail Pogodin an den Zaren Nikolai I. vom Dezember 1853. Darin hieß es: »Wir können nichts anderes vom Westen erwarten als blinden Hass und Bosheit, die nichts versteht und nichts verstehen will.« Und er zitiert auch eine Randbemerkung des Zaren: »Genau das ist es.« Ausgehend davon vertritt Figes die wieder nicht mit Quellen belegte These, Nikolai I. sei »wohl der Lieblingszar« der jetzigen russischen Führung. Auf Äußerungen des aktuellen Präsidenten kann sich diese Einschätzung nicht stützen. Wladimir Putin hat nie ein Denkmal für Nikolai I. eingeweiht, wohl aber für den Zaren Alexander III., ein Herrscher, in dessen Ära sich technischer Fortschritt mit einer reaktionären Gesellschaftspolitik verband.

Figes beschreibt den Preis für die lange Isolation und die starke weltanschauliche Stellung der Kirche in der russischen Gesellschaft. Noch am Anfang des 18. Jahrhunderts gab es in Russland keine Universitäten und keine Akademie der Wissenschaften und der Künste. Erst Zar Peter I. ließ solche kulturellen und wissenschaftlichen Einrichtungen schaffen.

Fortschritt und Macht

Dabei benennt der Autor auch die Ambivalenz von wissenschaftlichem Fortschritt und Militarisierung. Technischer Fortschritt wurde von der Staatsführung seit Peters Zeiten primär zur militärischen Machtentfaltung genutzt. In diesem historischen Kontext erweist sich auch die Industrialisierung zu Stalins Zeiten als Kernelement einer Strategie der Landesverteidigung.

Für die Sowjetära schildert Figes durchaus plausibel, dass die Prinzipien des bürokratischen Verwaltungsaufbaus sich entgegen aller revolutionären Rhetorik bald wieder in der Tradition der Zarenzeit bewegten. Wäre der Autor weniger quellenscheu, hätte er dazu auch Lenins Satz zitieren können, die Bolschewiki hätten vom Zarismus »den alten Apparat übernommen und nur leicht mit Sowjetöl gesalbt.«

Zum militärischen Konflikt in der Ukraine bemerkt der Autor, nach dem Verständnis des Kremls »geht es in diesem Krieg nicht nur um die Ukraine, sondern um das Ende der von den USA dominierten globalen Ordnung und Wirtschaft«. Das kommt bei Figes eher beiläufig daher. Dass er diese Erkenntnis ausspricht, ist, ganz unabhängig von seinen Intentionen, ein gewisses Verdienst.