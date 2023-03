Leider verratzt

paninicomics Wer denkt in Formeln und spricht in Aperçus?

Ein Forscherleben ist nicht unbedingt erzählenswert. Die mühsame Errichtung eines theoretischen Modells ist selbst dann nicht zwangsläufig spannend, wenn es sich um den wohl berühmtesten Forscher des 20. Jahrhunderts und die Relativitätstheorie handelt. Albert Einstein aber lebte in so turbulenter Zeit, war mit derart vielen Menschen in Kontakt und auch außerhalb seiner Domäne ein so kluger Kopf, dass sein Leben eigentlich Stoff genug für eine spannende Comicbiographie böte. Leider haben es die Autoren von »Einstein – die Graphic Novel« verratzt. Die Frage ist, warum.

Sie lassen eine verwirrende Zahl von Figuren auftreten, darunter Persönlichkeiten wie Max Planck, Nils Bohr, Werner Heisenberg, Paul Dirac und Marie Curie, aber auch Freunde, Mitarbeiter, einen Patentamtsdirektor und viele für den Gang der Geschichte ganz unwichtige Zeitgenossen. Wir erfahren, welche Physikbücher Einstein als Kind gelesen hat und mit welchen Frauen er liiert war. Zwischendurch spielt er viel Geige.

Grafisch ist das Werk eher naiv gehalten, man denkt an ein Sachbuch für Kinder. Zeichner Jerel Dye verzichtet auf comictypische Ausdrucksmöglichkeiten wie Verzerrung, Übertreibung oder extravagante Bildgestaltung, und die Seiten haben fast durchweg sechs Panels. Es gibt keine Bösewichte, die Figuren sind geradezu knuffig, alles ist nett und harmlos. In der Tat hat der Zeichner vorher Bücher für ein junges Zielpublikum gezeichnet. So plätschert es dahin. Auffällig ist allein, was alles fehlt.

Dye und Autor Jim Ottaviani scheinen der Ansicht zu sein, der Leserschaft könne man zwar die Relativitätstheorie und Fachdiskussionen mit der Crème de la Crème der damaligen Physik zumuten, Einsteins sonstige Ansichten aber überstiegen ihr Auffassungsvermögen. Die einzige politische Äußerung, von der die Leserin erfährt, ist seine Ablehnung der Diktatur des Proletariats Ende 1918. Der Nobelpreisträger von 1921 war aber z. B. entschiedener Gegner von Rassentrennung, Lynchjustiz und jeglicher Benachteiligung der afroamerikanischen Bevölkerung. Das Thema kommt im Comic nicht vor. Der einzige vage dunkelhäutige Mensch ist eine Frau im Arm eines weißen Mannes, eine Liaison, die noch heute in manchen Gegenden der USA eher ungewöhnlich ist.

Einstein war auch überzeugter Sozialist. Im Mai 1949 schrieb er für die erste Ausgabe der Zeitchrift Monthly Review den Aufsatz »Why socialism?«. Er verglich die antikommunistische Hatz in den USA der frühen 50er Jahre mit der Kommunistenjagd der Nazizeit und unterstützte öffentlich Menschen, die sich weigerten, vor dem »Komitee für unamerikanische Umtriebe« auszusagen. Offenbar ist den Autoren der politische Mensch Einstein aber zu peinlich. Die berühmteste Aktion war sein Einsatz für Ethel und Julius Rosenberg. Die kommunistischen Eheleute wurde letztlich wegen Rüstungsspionage 1953 hingerichtet, obwohl sie gar nicht über Geheimwissen verfügten. Im Comic – Fehlanzeige.

Überhaupt kommen nukleare Waffen viel zu kurz. Man bekommt den Eindruck, Einstein sei der Erfinder der militärischen Kernspaltung. Alarmiert durch einschlägige Nachrichten aus Deutschland drängte er bekanntlich Roosevelt zum Bau einer Atombombe, der Comic zitiert den Brief über zwei Seiten. Nicht erwähnt wird, dass die Bombe tatsächlich gebaut und trotz Bedenken getestet wird, dass Hiroshima und Nagasaki vernichtet werden, dass Einstein diesen Einsatz verurteilte und zeit seines Restlebens für die Ächtung von Atomwaffen kämpfte. Über die Comic­randfigur Edward Teller erfahren wir, dass der Physiker das Vorbild für Kubricks Dr. Seltsam abgab, nicht, dass er als »Vater der Wasserstoffbombe« gilt, deren Sprengkraft keine Grenzen gesetzt sind. Anders als Robert Oppenheimer hatte Teller keine moralischen Bedenken, nach Hiroshima noch weiter zu gehen.

Gerne würde man in dem Zusammenhang auch etwas über das Einstein-Russell-Manifest gegen Bau, Verbreitung und Einsatz von H-Bomben lesen, eine Art pazifistisches Testament aus Einsteins Todesjahr 1955. Und wenn schon keine Politik, warum erfährt man nichts über die Beziehung zu seinem zwischenzeitlichen Princeton-Nachbarn Thomas Mann oder über den Briefwechsel mit Sigmund Freud? Offenbar alles zu kompliziert.