Wie ein Wimmelbild

imago images/Historical Views »Das Narrenfest«, Kupferstich von Pieter van der Heyden nach Motiv von Pieter Brueghel dem Älteren (ca. 1570)

Schon das Coverbild. Aus dunkelbraunem Grund lässt Paul Klee grün bis gelb und ocker Ölfarbenkerzenblumen und nirgendwohin zeigende rote Pfeile aufleuchten und glühen. Sie tauchen wie organische Gebilde aus harmonischem, melodiösem Klang hervor, aus dem dunklen Grund des Basses in einem von Johann Sebastian Bachs musikalischen Wegweisern und Leuchttürmen in die europäische Musik der Neuzeit – dem »Wohltemperierten Clavier«.

Der Cembalist Andreas Staier hat sich, nachdem er Ende 2021 den sogenannten zweiten Band des aus zwei abgeschlossenen Büchern bestehenden Jahrtausendwerks vorgelegt hatte, das schwierigere, noch vielfältigere und vielgestaltigere erste Buch vorgenommen: ein Himalaja des Tastenspiels, erreichbar nur jenen, die es auch ohne musikalisches Sauerstoffgedöns und ähnlichen Schnickschnack auf den Gipfel schaffen.

Das eröffnende, irgendwie schon ganz schön populäre Präludium C-Dur ertönt in der armesünderhaft nüchternen Klangschönheit des Lautenzugs in Staiers französischem Nachbau eines Instruments des Hamburger Cembalobauers Hieronymus Albrecht Hass vom Beginn des 18. Jahrhunderts. Bach stellt in regelmäßig gebrochenen C-Dur-­Akkorden das Ausgangsmaterial des folgenden Baus aus 24 Präludium-und-Fuge-Doppelmolekülen vor. In ihnen durchmisst er das von ihm mit diesem Werk für die Musik kommender Jahrhunderte geschaffene Tonuniversum als dem nächsten Epochenschritt nach der Choralpolyphonie der Renaissance; das Tonuniversum erreichbar über 24 chromatische Tonleitern in Dur und in Moll in allen Seelen- und Weltschattierungen. Am Anfang aber das Einfachste, die vorzeichenlose Tonart C-Dur, nicht mehr und nicht weniger.

Nun Staier hörend, fällt es einem wie Chopin von den Ohren: Das von Bach gemeinte »Weniger« (das selbstredend in Wahrheit das »Alles« ist) ging schon vor langer Zeit in einem romantisch ausdrucksbeflissenen, einem Bachs scheinbares »Weniger« unterschiedlich raffiniert, meist aber besinnungslos-aufgebrezelt präsentierenden »Mehr« unter. Das Ideal­instrument dieser Methode war für zwei Jahrhunderte der moderne Konzertflügel. Staier, Hieronymus Albrecht Hass im Rücken, trumpft auf dem wahren Idealinstrument – Bach hat es dem aufkommenden Hammerflügel vorgezogen – mit der Alternative auf: dem entschwulsteten, wahlweise entmonolithisierten, dem entsentimentalisierten Bach.

In Staiers Verzierungen am Ende des formgerechten Anfangspräludiums pulst erstmals die Spielfreude dieses Clavieristen, beflügelt von der souveränen Beherrschung flink sensibler Finger. Die Verzierungen fungieren bei ihm, keineswegs marginal, als galante Stromstöße des Lebendigen. Die erste Fuge in C wird von Staier als das präsentiert, was sie mit vielen anderen Stücken des »Wohltemperierten Claviers« tatsächlich ist: tönendes Lehrbuch. Auf dem Hass-Cembalo ist es, als höre eins im Zugleich der Kontrapunktik Bachs im selben Moment jede Stimme einzeln, so anschaulich wirkt die differenzierte Registerfarbigkeit des Instruments. Es folgt das erste Moll-Stück. Dramatik pur. Das Instrument lässt, vergleichbar der Farbigkeit des CD-Covers, chromatische Muskeln hören (der moderne Flügel im Vergleich tendiert im schlimmsten Fall zur Monochromität einer Computergrafik).

In der Fuge cis-Moll an achter Stelle zeigt das Instrument unter Staiers Händen, wie in einer als Choral eines strafenden Gottes beginnenden Fuge eine harmlose Überleitung zur Spielfigur wird, die als fünfte, neue Stimme den Ausdruck der ganzen Fuge in ein verspielt Lebensfrohes wendet, ohne dass das schwere, abwärts schreitende Choralthema ganz in Vergessenheit geriete.

Das »Alte Testament der Musik« hat Hans von Bülow das »Wohltemperierte Clavier« genannt. Das stimmt nachseiten sowohl der Orte des Geschehens – vom Konzert im prachtvollen Fürstenschloss bis hin zum klampfenbegleiteten Volkslied in den Katen der Bauern –, als auch im Hinblick auf die Erzählweise und den Vortrag. Vom improvisatorischen Präludieren (im hohen Orgelklang des Cembalos!), von den vielen neuen Wegen der Fuge von der strengen Form zum lebensvollen Inhalt, bis hin zum brillanten, glitzernd virtuosen Concertino und den vielen, von unten herauf bis in die Paläste vorgedrungenen Tänzen der Barockepoche. Das tummelt und ordnet und vergewissert sich seiner selbst wie auf einem brueghelschen Wimmelbild.

Andreas Staier zieht in dieser Aufnahme des »Wohltemperierten Claviers« alle Register seines Könnens, seiner Kunsterfahrung, seiner Belesenheit und Begabung. Er muss den Ausdruck nicht vermitteln – der Ausdruck ergibt sich bei ihm aus der Form, er ist die Form. Eine hochwohlgeborene Ergänzung der Diskographie, eine Großtat.