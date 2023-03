Karawane gegen Reduktion

Yves Herman/REUTERS Fühlen sich benachteiligt: Die Bauern aus Flandern ließen es am Freitag in Brüssel qualmen

Mit mehr als 2.700 Traktoren haben sich flämische Bauern und Gärtner am Freitag auf den Weg nach Brüssel gemacht. Sie protestierten gegen das Stickstoffgerangel der Provinzialregierung in Flandern. Gegen Mittag eroberten die ersten Trecker laut hupend die Hauptstadt. Das letzte Stück mussten die Landwirte zu Fuß gehen – ihre Maschinen steckten auf dem Kleinen Ring hoffnungslos im Stau fest.

»Brüssel ist zu klein für die Bauern!« begrüßte der Vorsitzende des Boerenbond (Bauernbund), Lode Ceyssens, die Teilnehmenden auf der Kundgebung. Die meisten waren wie Jungbauer Nicolas Dehaemers schon frühmorgens aufgebrochen. Dehaemers nahm den weiten Weg in die Hauptstadt gerne in Kauf, denn er kämpft um seinen Betrieb. »Unsere Branche lebt seit zwei Jahren in Unsicherheit«, sagte er dem öffentlich-rechtlichen flämischen Fernsehsender VRT. Es gehe nicht nur um Stickstoff, »sondern um unsere Zukunft insgesamt«.

Unterdessen traf sich der flämische Ministerrat zu seiner üblichen Wochensitzung in Brüssel, wo auch die flämische Regierung sitzt. Um Stickstoff soll es laut Medienberichten aber nur am Rande gegangen sein. Die Koalition hoffte, die Kuh am Sonntag endgültig vom Eis zu bekommen. Ob es gelungen ist, stand bei jW-Redaktionsschluss nicht fest.

Schon lange streitet die Dreierkoalition in Flandern um ein Stickstoffabkommen. Während sich die Nationalisten der N-VA und die liberale Open Vld im Prinzip einig sind, verfolgt die christdemokratische CD&V konträre Ziele. »Geschwindigkeit ist wichtig«, stimmt der christdemokratische Landwirtschaftsminister Jo Brouns zu. Doch es müsse auch »gründlich und richtig gemacht« werden. Die Entscheidungen wirkten sich »auf die nächsten 15 bis 20 Jahre aus«.

Der Streit dreht sich um zwei Fragen: Kann ein Landwirt selbst entscheiden, wie er die geforderte Reduzierung des Stickstoffs auf seinen Hof erreicht? Und darf ein Landwirt, der seinen Betrieb aufgibt, seine Emissionsmarge an einen anderen Hof übertragen? Die Christdemokraten verlangen eine Lockerung der Regeln. Der Landwirtschaft werde bei der Verringerung der Stickstoffemission im Vergleich zur Industrie sowieso deutlich mehr zugemutet. Die N-VA befürchtet hingegen, dass vor allem große Agrarkonzerne die freiwerdenden Zertifikate kaufen, was zu einer Zunahme des Viehbestands und damit zu mehr Stickstoff führen werde.

»Das Stickstoffabkommen in seiner jetzigen Form verursacht ein sozioökonomisches Blutbad«, hieß es martialisch in einer gemeinsamen Pressemitteilung der Agrarverbände Boerenbond, Boerensyndicaat, der Landjugend »Groene Kring« (Grüner Kreis) und Ferm, der Organisation der Landfrauen. Junge Bäuerinnen und Bauern zweifeln, ob sie den Familienbetrieb ihrer Eltern weiterführen sollen. »Heute haben wir sehr viel Unsicherheit und wenig Perspektive, dass das möglich ist«, erklärte Bram Van Hecke, der Vorsitzende des »Groene Kring«, auf VRT. »Wenn ich bald auf jedem Acker sechs Meter der Parzellengrenze nicht mehr düngen darf, verliere ich netto zehn Prozent meiner Grundfläche. Das ist der Todesstoß für meinen Betrieb«, klagte Gemüsebauer Lorenzo Van Theemsche gegenüber Het Nieuwsblad.

Belgien muss bis 2030 die Emissionen im Vergleich zu 2005 um 47 Prozent reduzieren, so will es die EU. Die Wallonie will ihren Teil beitragen. Bis 2030 soll auf einem Drittel der wallonischen Anbaufläche Ökolandbau betrieben werden. Im Moment sind es 15 Prozent, sagte die »grüne« Politikerin Mieke Schauvliege am Mittwoch in der Tageszeitung De Morgen. Agrargenossenschaften mit regionaler Vermarktung verkürzen schon heute in der Wallonie die Lieferwege und garantieren den Produzenten faire Preise.

In Flandern produzieren nur drei Prozent der Betriebe ökologisch, wodurch die Region für 60 Prozent der gesamten Stickstoffemissionen in Belgien verantwortlich ist. Reduzieren wollen die Flamen den Ausstoß aber nur um 40 Prozent. Die flämischen Bauern fühlen sich trotzdem benachteiligt. »Wir sind die am strengsten kontrollierten in Europa. Die Wallonen lachen darüber«, sagte der Landwirt Peter de Boeck am Freitag im Liveblog der Tageszeitung De Standaard.