imago/Volker Preußer Kulturzentrum WUK in Wien-Alsergrund

Ihr Verein kämpft seit fast vier Jahrzehnten in Österreich für die Rechte von Geflüchteten. Nun droht der Rauswurf aus einem vormals besetzten Gebäude in Wien. Wie kam es dazu?

Wir sind eine Gruppe im WUK, dem Werkstätten- und Kulturhaus. Es wurde Anfang der 1980er Jahre besetzt und ist ein Symbol für die Erfolge der Hausbesetzerszene. Seit damals wurde es vom Staat und der Stadt Wien geduldet. Im Laufe der Zeit haben sich in der Direktion des WUK aber Leute breitgemacht, die daraus einen kommerziellen Betrieb machen wollen. Nun wird das WUK renoviert und für uns bedeutet es, dass wir mit 14. April ausziehen müssen.

In zwei Verhandlungsrunden mit dem WUK-Vorstand haben wir klargemacht, dass wir die Beibehaltung des jetzigen Zustands wünschen. Und es muss Ersatzquartiere geben. Der WUK-Vorstand meinte, wir sollen ein wenig pausieren. Doch der Kampf um Menschenrechte duldet keine Pause. Wir werden weiterarbeiten und die Stellung halten. Was das WUK aufführt, ist kennzeichnend für die Verwahrlosung eines Teils der Zivilgesellschaft, die sich dem Kommerz und dem Kapitalismus unterwirft. Das bekämpfen wir. Statt die Regierung anzugehen, müssen wir jetzt den WUK-Vorstand angreifen. Aber unsere Klienten können sich auf uns verlassen.

Sie haben inzwischen in eigener Sache eine Petition gestartet. Was wollen Sie damit erreichen?

Der Vorstand hat uns zunächst zwei Ausweichquartiere angeboten, aber dann kam die Nachricht: Nein, die gibt es auch nicht. Wir suchen nun selbst Ersatzquartiere und fordern, wie es in der Petition steht, eine Garantie für die Rückkehr ins WUK nach dem Umbau.

Ihre Klienten, wie Sie sagen, wer sind die?

Iraner am Anfang, dann Leute aus Afghanistan, Tschetschenien, aus afrikanischen Ländern und kurdische Klienten aus der Türkei, Syrien, dem Irak und Iran. Schließlich stehen wir auf der Seite des kurdischen Freiheitskampfes. Wir vertreten Geflüchtete im Asylverfahren. Uns ist es seither gelungen, den Verein zu einer Speerspitze der Menschenrechtsbewegung zu machen. Wir sind klein und angriffslustig. Es gibt vielen Leuten, denen wir ein Dorn im Auge sind und das wollen wir auch sein. Wir verstehen uns bewusst als eine politische Organisation und verbinden die rechtliche Beratung des Einzelnen mit dem politischen Angriff auf das herrschende, rassistische System.

Und wo kommt das Geld dafür her?

»Asyl in Not« ist eine NGO, vom Staat völlig unabhängig und nur von Spenden finanziert. Den Verein gibt es seit 1985. Damals wurde er von iranischen Flüchtlingen gegründet, mit einem anderen Zweck als jetzt. Sie hatten die Hoffnung, wenn es eine echte sozialistische Revolution im Land gibt, können sie zurückkehren. Die Geschichte ist anders verlaufen und in Österreich hat sich das Asylrecht verschärft, so dass sich der Verein neuen Ufern zuwenden musste.

Wie würden Sie die aktuelle Asylpolitik in Österreich in einem Wort beschreiben?

Beschissen. Aber sie war auch unter anderen Regierungen beschissen genug. Wir haben die aus ÖVP und FPÖ bekämpft, aber »rote« Innenminister waren genauso schlimm. Das Asylsystem in Österreich dient der Abschreckung: Es soll den Leuten nicht gut gehen, sie sollen hier nicht Fuß fassen können, damit andere nicht auf die Idee gebracht werden, auch herzukommen. Aber das ist eine völlige Fehlkalkulation. Die Leute kommen trotzdem. Die Fluchtursachen verschwinden nicht, weil man die Grenze dichtmacht.

Seit drei Jahren sind die Grünen in der Regierung, die sich früher in der Opposition für Geflüchtete zumindest rhetorisch eingesetzt haben.

Es hat immer einzelne Grüne gegeben, auch Abgeordnete, mit denen wir kooperieren konnten. Aber dann sind sie 2017 rausgefallen aus dem Parlament und 2019 wieder hereingekommen. Seither haben sie eine schon fast rechtsbürgerliche Politik gemacht. Ich habe mir nie Illusionen gemacht. Es war immer klar, dass sie eine bürgerliche Partei sind. Sie konnten manchmal Verbündete sein. Das sind sie jetzt nicht mehr.