Weiter in Isolation

Vincent West/REUTERS »Freiheit für unseren Nachbarn Pablo González«: Protest im baskischen Heimatort des Journalisten (Nabarniz, 6.3.2022)

Vor seiner Verhaftung hatte Pablo González seit dem Maidan-Putsch in Kiew regelmäßig aus dem Donbass berichtet. Am Sonnabend hat der Journalist den Preis für Meinungsfreiheit des spanischen Journalistenvereins »Unió de Periodistes Valencians« erhalten. Der Spanier befindet sich seit mehr als einem Jahr in polnischer Isolationshaft – behandelt als möglicher russischer Spion verlängerte das Berufungsgericht in Lublin seine Haft am 15. Februar um weitere drei Monate. Vorgeworfen wird ihm, dass er gegen die »nationalen Interessen« Polens verstoßen habe, ihm droht eine Gefängnisstrafe von bis zu zehn Jahren.

Die Internationale und Europäische Föderation von Journalisten (IFJ-EFJ), die Journalistenverbände aus rund 180 Ländern vertritt, fordert »seine sofortige Freilassung und die Garantie, dass González in einem fairen Prozess beurteilt wird«, wie es in einem am vergangenen Dienstag veröffentlichten Kommuniqué heißt. Auch die spanische Sektion von Reporter ohne Grenzen hatte zur Haftverlängerung Mitte Februar erneut verlangt, die Untersuchungshaft von González zu beenden. Seine polnische Anwältin, die er nicht selbst bestimmt hat, erklärte gegenüber dem IFJ-EFJ wiederum, dass in Polen eine Untersuchungshaft mehrere Jahre dauern könne.

»Es ist inakzeptabel, für ein Mitglied der Europäischen Union, einen Journalisten auf so eine willkürliche Art und Weise zu verhaften«, schreibt der Verein im Namen seiner rund 600.000 Mitglieder. Und weiter: »Es ist eine Attacke auf die Medienfreiheit und auf die Demokratie«. Sein spanischer Anwalt mahnte derweil den weiterhin fehlenden Zugang zu seinem Mandanten an. Das betrifft auch seine Familie und die Unterstützer von González in Spanien. Sie prangern an, dass die Kommunikation mit ihm extrem schwierig sei, und dass Briefe teilweise mehrere Monate zurückgehalten werden. Seine Frau konnte ihn nach eigenen Angaben erst neun Monate nach seiner Verhaftung besuchen, und wie der IFJ-EFJ berichtete, zuletzt Ende Oktober.

Die Föderation erinnerte in ihrem Kommuniqué daran, dass, obwohl eine Klage von González gegen seine Einstufung als »gefährlicher Häftling« beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte Erfolg hatte, »der Reporter noch immer in der gleichen Abteilung des polnischen Haftsystems für gefährliche Gefangene« sitze. Er soll 23 Stunden am Tag isoliert sein und wird mit Handschellen geführt, wenn er seine Zelle verlässt. Von »Reporter ohne Grenzen« wird zudem berichtet, dass sich der Journalist mehrere Male am Tag auskleiden muss und ihm nur einmal in der Woche das Duschen erlaubt sei.

Bei der Verleihung des Preises wartete man vergeblich auf eine Solidaritätserklärung von der Deutschen Journalistinnen- und Journalistenunion (DJU). Auch vom konkurrierenden Deutschen Journalistenverband (DJV) gab es eine solche Erklärung nach einem Jahr Isolationshaft für einen Reporter nicht.

Bisher geben die polnischen Beamten kein Datum an, wann González denn nun vor Gericht gebracht wird. Auch haben sie bislang keine Beweise öffentlich gemacht, die ihre Theorie, er sei ein Mitarbeiter des russischen Geheimdienstes, untermauern würde. Der bisher einzige Grund für die Verhaftung ist der Besitz einer doppelten Staatsbürgerschaft. González ist Sohn spanischer Republikaner, die nach dem Spanischen Krieg in die Sowjetunion geflohen waren. Mit neun Jahren kam er mit seinen Eltern zurück nach Spanien.

González gilt als Experte für die postsowjetischen Länder. Er berichtete zu diesem Thema unter anderem für die Tageszeitung Público sowie für den Fernsehensender La Sexta. Ohne Aussicht auf einen baldigen Prozess bleibt der Journalist in Polen inhaftiert und isoliert. Seine Stimme und seine Reportagen, die er vom Donbass aus bereits seit 2014 für mehrere spanische Medien wie auch für seine Webseite gemacht hatte, fehlen in der Berichterstattung.