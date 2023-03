Vorerst befriedet

IMAGO/TT Wütend und traurig: Die Räumung der Besetzung des Energieministeriums in Oslo (2.3.2023)

Während der vergangenen zehn Tage hat die norwegische Hauptstadt Oslo die größten samischen Proteste seit 40 Jahren erlebt. Mehr als die Hälfte der Sámi leben in Norwegen. Sie beklagen fehlenden politischen Einfluss und die Ausbeutung Sápmis durch die nordischen Regierungen sowie private Konzerne. »Grüner Kolonialismus« wurde zu einem Schlagwort, um darauf zu verweisen, dass die Sámi einen großen Preis für die Energiewende zahlen.

Sápmi, das traditionelle Siedlungsgebiet des indigenen Volks, verteilt sich über die nördlichen Provinzen Norwegens, Schwedens und Finnlands sowie über die Halbinsel Kola in Russland. Windparks, Batteriefabriken und Bergwerke zur Gewinnung von für Elektroautos benötigten Metallen werden in Sápmi eröffnet, fernab der Mehrheitsbevölkerungen der nordischen Länder. Bereits vor Jahrzehnten wurden zahlreiche Wasserkraftwerke errichtet. Der Bau des Staudamms entlang des Alta­flusses führte zu zahlreichen Protesten in Oslo Ende der 1970er Jahre.

Anlass für die jüngste Protestwelle waren zwei Windparks auf der norwegischen Halbinsel Fosen, die der Oberste Gerichtshof Norwegens im Oktober 2021 für gesetzeswidrig erklärte. Nach Meinung der Richter verstoßen sie gegen international verbürgte Rechte der Sámi als indigenem Volk. Am 23. Februar dieses Jahres waren 500 Tage seit dem Urteil vergangen. Da die Windparks auf Fosen immer noch in Betrieb sind, besetzten an jenem Tag Mitglieder samischer Jugendorganisationen den Eingangsbereich des norwegischen Erdöl- und Energieministeriums. Unterstützung erhielten sie von der norwegischen Umweltgruppe »Jugend und Natur«.

Am vergangenen Montag wurden die Besetzer am frühen Morgen von Polizeibeamten aus dem Ministerium entfernt. Wenige Stunden später waren Hunderte Aktivisten zur Stelle, um den Eingang zum Ministerium von außen zu blockieren. Das Schauspiel wiederholte sich vier Tage lang, die Mitarbeiter des Ministeriums wurden ins Homeoffice geschickt.

Zweimal suchte der norwegische Erdöl- und Energieminister Terje Aasland das Gespräch mit den Demonstranten, doch diese sprachen von »leeren Worten«. Zur Sprecherin der Proteste wurde die bekannte samische Popsängerin Ella Marie Hætta Isaksen. Sie erhielt prominente Unterstützung durch die schwedische Klimastreikaktivistin Greta Thunberg, die sich seit längerem für die Rechte der Sámi stark macht. Auch Menschenrechtsorganisation sicherten den Protestierenden ihre Unterstützung zu, die Rentierhalter auf Fosen stellten sich hinter die Aktionen. Die linken Oppositionsparteien im norwegischen Parlament, die Grünen, die Sozialistische Volkspartei und die kommunistischen Roten, forderten die Regierung auf, die Windparks auf Fosen abzubauen.

Am Donnerstag empfing Aasland die Präsidentin des Samischen Parlamentes in Norwegen, Silje Karine Muotka. Das Treffen hatte wichtige, symbolische Bedeutung. Die Samischen Parlamente Norwegens, Schwedens und Finnlands haben kaum politische Macht. Samische Aktivisten fordern seit langem, dass die Parlamente stärker in die Beschlüsse der nationalen Regierungen einbezogen werden müssen.

Als Bedingung, um die Protestaktionen zu beenden, forderten die in Oslo demonstrierenden Sámi eine Zusicherung des norwegischen Ministerpräsidenten Jonas Gahr Støre, dass die Regierung gemeinsam mit den Rentierhaltern auf Fosen eine Lösung für die Windkraftanlagen auf der Halbinsel findet. Nach einem Treffen mit Vertretern der Rentierhalter erklärte Gahr Støre am Freitag morgen: »Der Oberste Gerichtshof hat festgestellt, dass es sich hier um eine Menschenrechtsverletzung handelt. Wir haben deutlich gemacht, dass dies nicht hinnehmbar ist und dass wir mehr auf die Menschen vor Ort zugehen werden.«

Vorerst verzichten die Sámi auf weitere Proteste. Elle Nystad ist Vorsitzende des Samischen Jugendverbands in Norwegen und war bei der Besetzung des Erdöl- und Energieministeriums dabei. Am Sonntag erklärte sie gegenüber junge Welt, dass die Proteste als Erfolg gewertet werden können. Sie hätten viel Aufmerksamkeit für die Situation in Sápmi gebracht, auch international. Was die Versprechen der norwegischen Regierung angehe, müsse man abwarten. »Sollten die Menschenrechtsverletzungen weitergehen, wird es neue Proteste geben.«