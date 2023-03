Die Lage heiß halten

IMAGO/SNA Wieder intakt: Die Krimbrücke nach der Explosion am 8. Oktober 2022

Kurz vor dem neunten Jahrestag der Übernahme der Krim durch Russland haben die Ukraine und ihre wichtigsten Verbündeten klargemacht, dass sie diesen Schritt niemals anerkennen würden. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij sagte Ende Februar aus Anlass des in der Ukraine begangenen Krimgedenktages, sein Land werde die eigene Flagge auf die Halbinsel zurückbringen. Die Ukraine überlasse nichts und niemanden dem Feind, so Selenskij: Die Krim sei »unser Land, unsere Menschen und unsere Geschichte«. Ähnlich äußerten sich das US-Außenministerium sowie die 2021 von Kiew ins Leben gerufene »Krimplattform«.

Parallel zu diesen politischen Erklärungen hat der frühere US-Oberkommandierende in Europa, General Benjamin Hodges, der Ukraine Ratschläge für eine militärische Rückeroberung der Krim erteilt. Auf Twitter schrieb er, es sei falsch, vor einem Angriff zurückzuschrecken. Es reiche fürs erste, die drei Zugänge zur Krim – die Brücke über die Meerenge von Kertsch und die beiden Landzungen, die die Halbinsel mit dem Festland verbinden – mit Präzisionsschlägen unpassierbar zu machen. Dann müssten sich die russischen Truppen mangels Versorgungsadern von selbst zurückziehen. Auch die Schwarzmeerflotte könne auf diese Weise zum Abzug gezwungen werden. Dafür brauche man zunächst nur Präzisionsraketen mit entsprechender Reichweite und eventuell Spezialtruppen. Die tatsächliche Besetzung der Krim könne dann später, nach dem Abzug der russischen Einheiten, nachgeholt werden.

Die Äußerung von Hodges kommt zu einem Zeitpunkt, wo der Krieg in einer offenkundigen militärischen Pattsituation ist. So sagte der Sekretär des Verteidigungsausschusses des ukrainischen Parlaments, Roman Kostenko, eine Landoffensive in Richtung auf die Krim und die Küste des Asowschen Meeres sei zwar wünschenswert, aber nicht realistisch, solange die russische Offensive im Osten der Ukraine andauere. Von dort berichtete der ukrainische Gouverneur des Bezirks Lugansk, Sergij Gajdaj, dass die russische Seite immer neue Verstärkungen an Soldaten und Technik an die Front bringe.

Inzwischen liegt auch der im September von der Ukraine zurückeroberte Verkehrsknotenpunkt Kupjansk im Gebiet Charkiw wieder unter Beschuss, russische Truppen stehen nur noch wenige Kilometer nördlich der Stadt. Die Ukraine hat die Zivilbevölkerung in Kupjansk zur Flucht aufgerufen, was bedeutet, dass sie mit bevorstehenden Kämpfen um die Stadt rechnet. Das regierungsnahe US-amerikanische »Institute for the Study of War« bescheinigte der russischen Armee, ihre Angriffstaktik und das Zusammenwirken von Infanterie, Panzern und Artillerie entscheidend verbessert zu haben.

Der von Kostenko zitierte Zusammenhang zwischen der östlichen und der südlichen Front ist auch eine plausible Erklärung dafür, warum Russland im Norden – wo es relativ kurze Versorgungswege, aber keine ersichtlichen militärischen Ziele hat – seit Monaten angreift, während sich im Süden – wo die Lage objektiv für Russland prekärer ist – nichts Erkennbares getan hat. Die Logik ist, im Norden jene ukrainischen Truppen zu binden, die Kiew für die Offensive im Süden bräuchte.

Beim ukrainischen Beharren auf einer Rückeroberung der Krim geht es auch darum, einer Erscheinung vorzubeugen, für die sich im Diplomatenjargon die Bezeichnung »Ukraine fatigue« (Ukraine-Müdigkeit) herausgebildet hat. Der Chef der ukrainischen Präsidialverwaltung, Andrij Jermak, schrieb vor einigen Tagen auf Twitter, die Ukraine müsse unbedingt auf einen militärischen Sieg setzen, weil sie sonst von ihren Verbündeten »vergessen« werden könne. Dass ein Angriff auf die Krim das erhebliche Risiko einer weiteren Eskalation des Krieges durch Russland mit sich brächte, ist der Ukraine erkennbar egal. Sie hat nichts mehr zu verlieren als ihre politische Bedeutung.

Anzeichen einer solchen »Ukraine-Müdigkeit« kommen gerade aus den USA immer wieder. Die dortigen Republikaner beginnen, öffentlich das in den Krieg investierte Geld zu zählen, und stellen die Wirksamkeit der Finanzhilfe in Frage. Der einflussreiche CNN-Kommentator Fareed Zakaria schlug vor, Russland Krim und Donbass zu überlassen und dafür die Restukraine beschleunigt in die NATO aufzunehmen. Damit hätte Russland sein entscheidendes strategisches Kriegsziel verfehlt, die Annäherung der Allianz an die eigenen Grenzen zu verhindern, und nur relativ unbedeutende Geländegewinne erzielt. Die NATO hat bisher die Linie verfolgt, Länder mit offenen Grenzkonflikten nicht aufzunehmen. Ihr Generalsekretär Jens Stoltenberg bekundete zuletzt allerdings mehrfach die Bereitschaft, auch von seiten des westlichen Militärbündnisses höhere Risiken einzugehen.