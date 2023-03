Rheinmetall räumt ab

Julian Stratenschulte/dpa

Rheinmetall-Chef Armin Papperger kann über den ­Ukraine-Krieg nicht klagen. Denn seit dessen Beginn hat die größte Waffenschmiede der BRD ihren Börsenkurs nahezu verdoppelt. Im Interview mit der Rheinischen Post (RP) erklärte Papperger am Sonnabend, Gespräche mit der Regierung über ein Werk in der Ukraine verliefen »vielversprechend«.

Der neuentwickelte Kampfpanzer »Panther« soll künftig offenbar direkt vom Laufband ins Feuer fahren: Für 200 Millionen Euro könne in der Ukraine ein Werk aufgebaut werden, »das jährlich bis zu 400 ›Panther‹ produziert«, so Papperger zur RP. Russlands Expräsident Dmitri Medwedew reagierte über den Messengerdienst Telegram, eine Werkseröffnung in der Ukraine werde mit einem Lenkraketenangriff »gefeiert«.

Die Ukraine benötige »mindestens 600 bis 800 Panzer (…) für einen Sieg«, erklärte Papperger in der RP. »In 15 bis 18 Monaten« könne aber auch in der BRD und Ungarn mit einer Serienproduktion der »Panther« begonnen werden, um »bis zu 400 Stück im Jahr« herzustellen. Der Umsatz von Rheinmetall werde sich bis 2025 nicht nur »auf rund zwölf Milliarden Euro verdoppeln«, der Krieg »wahrscheinlich noch Jahre dauern«, freute sich Papperger.

Mit einem Börsenwert von mehr als 10,8 Milliarden Euro werde das Rüstungsunternehmen zum 20. März in den deutschen Aktienleitindex Dax aufgenommen, hatte die Deutsche Börse am Freitag mitgeteilt. Die aktuelle Situation sei für Konzern und Investoren ein gutes Geschäft, sagte Papperger in einem am Sonnabend veröffentlichten Interview mit The Pioneer. Nach erfolgreicher Übernahme eines Munitionswerks in Spanien plant Rheinmetall ein Pulverwerk sowie die Fertigung von Rumpfmittelteilen für »F-35«-Kampfjets in Sachsen.

Nach einer Strafanzeige der »Aktion Aufschrei« hat der Generalbundesanwalt ein Vorermittlungsverfahren »gegen mehrere Verantwortliche der Waffenschmiede« eingeleitet, teilte die Kampagne gegen Waffenhandel am Sonntag mit. Die Beschuldigten sollen demnach in der Hafenstadt Assab in Eritrea Korvetten der Vereinigten Arabischen Emirate »mit Marinegeschützen nachgerüstet haben«. Da die Emirate in der Kriegskoalition mit Saudi-Arabien die Seeblockade gegen Jemen unterstützten, werde der Anfangsverdacht für »Beihilfe an einem Kriegsverbrechen« geprüft.