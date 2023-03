An seiner Seite

IMAGO/NurPhoto

Hunderte Anarchisten haben am Sonnabend in Turin in Solidarität mit dem politischen Gefangenen Alfredo Cospito demonstriert. Der 55jährige befindet sich seit mehr als 100 Tagen im Hungerstreik gegen seine Haftbedingungen. Laut seinem Arzt habe sich sein Zustand »rapide verschlechtert«, berichtete ANSA. Von der Piazza Solferino zogen die Anarchisten mit dem Banner »An der Seite von Alfredo, an der Seite der Kämpfenden« weiter (Bild). Schaufenster und Autoscheiben gingen zu Bruch, Mülltonnen wurden in Brand gesetzt. Die Polizei reagierte mit Tränengas und Wasserwerfern. (jW)