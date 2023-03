»Nachbarn sagen, dass die Heizung oft ausgefallen ist«

Andreas Arnold/dpa Obdachlosigkeit in Hessen, hier in Frankfurt am Main (17.10.2016)

Beim Brand einer städtischen Unterkunft für Obdachlose in der Wolfhager Straße im Stadtteil Rothenditmold in Kassel starb am 11. Februar eine Person. Am Donnerstag war dies im kommunalen Sozialausschuss Thema. Was war zu erfahren?

Nicht viel, die Ermittlungen zur Brandursache laufen noch, das Zimmer der verstorbenen Person war komplett ausgebrannt. Im Ausschuss wurden deshalb zunächst die Zustände in der Notunterkunft diskutiert. Vor dem Brand waren dort 26 wohnungslose Menschen gemeldet. 20 Personen sind dorthin mittlerweile zurückgekehrt. Die durchschnittliche Verweildauer eines Bewohners beträgt sechs Monate bis zu einem Jahr; einer ist schon seit 2016 dort. Die sozialdemokratische Sozialdezernentin Ilona Friedrich sagte im Ausschuss, dass es wöchentlich Sprechstunden für die Bewohner gebe. Nachbarn widersprachen, die Bewohner hätten sich dort vielfach alleingelassen gefühlt. Rothenditmold ist ein von Armut stark betroffener Stadtteil mit vielen sozialen Problemen. Die ehemals »rot-grüne« Koalition der Stadtregierung, die im Sommer geplatzt ist, als auch die CDU/Grüne/FDP-Koalition, die im Dezember übernahm, haben für die Armutsbekämpfung wenig getan.

Die Linke stellt Fragen hinsichtlich des Feuerschutzkonzeptes der Unterkunft. Was könnte nach Ihrer Vermutung schiefgelaufen sein?

Das Feuerschutzkonzept sei über die hessische Bauordnung geregelt, hieß es seitens der Sozialdezernentin im Ausschuss lapidar. Auch sei der private Eigentümer der Immobilie verantwortlich. Ein Nachbar berichtete, dass die Heizung im Haus mitunter ausgefallen sei. Bewohner hätten ihm mitgeteilt, dass in dem Fall Kochplatten auf die höchste Stufe gestellt werden, um Wärme zu erzeugen. Aus unserer Sicht wäre es zudem notwendig, mit sozial-psychologischer Betreuung in der Einrichtung zu helfen. Die Stadt ist in der Verantwortung.

Wie ist der Umgang in der Stadt mit Obdachlosen?

In Kassel gibt es geschätzt etwa 1.000 wohnungslose Menschen. Unterbringungen wie die in Rothenditmold führen kaum aus der Obdachlosigkeit. Die EU hat beschlossen, dass es ab 2030 keine mehr geben soll. In Kassel werden zu wenig Wohnungen gebaut, und nur zu 30 Prozent Sozialwohnungen. Zugleich sind in den vergangenen Jahren Wohnungen aus der Sozialbindung herausgefallen. Das Jobcenter übernimmt im Rahmen des sogenannten Bürgergelds für eine Person nur Mietkosten, inklusive Nebenkosten, von 449,50 Euro. Dafür ist in Kassel heutzutage keine Wohnung mehr zu finden. Die Stadtregierung müsste einen Milieuschutz einführen und gezielt Sozialwohnungen schaffen.

Sie kandidieren für den 12. März zur Oberbürgermeisterwahl für Die Linke. Was muss sich ändern?

Die Kinderarmut in Kassel liegt über dem hessischen Durchschnitt. Wir registrieren steigende Altersarmut, Studierende leben unter dem Existenzminimum. Viele der Ursachen für Armut liegen im kapitalistischen System begründet, gerade Frauen sind betroffen. In Kassel können sich etwa in der privatisierten Gebäudereinigung Beschäftigte vom Lohn ihrer Arbeit nicht mehr ernähren. Unser Motto ist »radikal sozial«. Maßnahmen gegen den Klimawandel müssen sozial ausgestaltet werden. Wir müssen Möglichkeiten für Bildung und kulturelle Teilhabe schaffen.

Ist Ihre Kandidatur in erster Linie symbolisch?

Nein. In Kassel gibt es Chancen für eine linke Kandidatin. Wir nutzen den Wahlkampf aber auch, um die Organisierung voranzutreiben; veranstalten in Kassler Stadtteilen Versammlungen mit Kinderbetreuung und Essen. Selbst wenn ich Oberbürgermeisterin werden würde, brauchen wir eine starke außerparlamentarische Opposition, die soziale Politik einfordert.

Kassel hat eine gewaltbereite rechte Szene. Was ist hier zu tun?

2006 wurde Halit Yozgat aus Kassel vom rechtsterroristischen NSU erschossen; 2016 der irakische Geflüchtete Ahmed I. in Lohfelden mit einem Messer angegriffen. 2019 ermordete Stephan Ernst den Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Am Minicar-Fahrer Bekir Efe verübte ein Fahrgast in der Kasseler Nordstadt 2020 einen Mordversuch. Zuvor hatte er ihn als »Scheißausländer« beleidigt. Die Behörden müssen rechte Strukturen angehen, dürfen den Opferschutz nicht vernachlässigen. Ein kommunaler Opferfonds muss gegründet werden.