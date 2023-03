Bewegung gegen Rechtsregierung wächst

Amir Cohen/REUTERS Die Forderungen werden klarer: »Müssen Widerstand leisten« (Tel Aviv, 4.3.2023)

Zum neunten Mal in Folge haben in ganz Israel Hunderttausende gegen die geplante »Justizreform« der von Benjamin Netanjahu geführten Regierung protestiert. Sie gilt allgemein als die am weitesten rechts stehende Regierung in der Geschichte des Landes. In Tel Aviv nahmen laut Angaben der Veranstalter 160.000 Menschen an Kundgebungen und Demonstrationen teil. Proteste gab es außerdem in rund hundert weiteren Städten, darunter Jerusalem und Haifa. Die Opposition schätzt, dass mit insgesamt 400.000 Teilnehmen ein neuer Rekord erreicht wurde.

Schon am Donnerstag soll es mit einem zweiten landesweiten »Tag der Störung« weitergehen. Erstmals hatte ein solcher am vergangenen Mittwoch stattgefunden. Geplant sind erneut Straßenblockaden, Arbeitsunterbrechungen und vielfältige Aktionsformen.

Das zentrale Ziel der »Justizreform« ist die nahezu vollständige Ausschaltung des Obersten Gerichtshofs aus der Kontrolle der Regierungspolitik und der Parlamentsmehrheit. Israel hat keine Verfassung, sondern nur sogenannte Grundgesetze, die fast alle durch Knessetbeschlüsse mit einfacher Mehrheit geändert oder außer Kraft gesetzt werden können. Die Möglichkeiten des Obersten Gerichtshofs, dagegen Einspruch einzulegen, sollen durch die geplante »Justizreform« weitgehend beseitigt werden. Die Regierungskoalition zwischen dem von Netanjahu geführten Likud, den orthodoxen Parteien Schas und Vereinigtes Torah-Judentum sowie den Ultrarechten verfügt über eine stabile Mehrheit von 64 der 120 Knessetabgeordneten, so dass sie alle geplanten Gesetze problemlos beschließen könnte.

In der Opposition nimmt daher die Diskussion über effektivere Formen des Widerstands als die bisher angewandten zu. Der international bekannte Historiker Yuval Noah Harari (»Homo Deus«) rief am Sonnabend während einer Kundgebung in Tel Aviv die Bildungseinrichtungen dazu auf, alle akademischen Studien einzustellen und nur noch über Demokratie, Menschenrechte und Freiheit zu sprechen. Die Regierung wisse nicht, »mit wem sie sich anlegt«.