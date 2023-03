China boomt wieder

imago stock&people Aufschwung gegen alle Trends (Hafen von Yang Pu auf der Insel Hainan)

Beijing rechnet für dieses Jahr mit der Rückkehr zu einem satten Wirtschaftswachstum. Wie der scheidende Ministerpräsident Li Keqiang am Sonntag in der Auftaktsitzung zur Jahrestagung des Nationalen Volkskongresses bekanntgab, strebt die chinesische Regierung für 2023 ein Wachstum von »rund fünf Prozent« an. Damit würde die Volksrepublik wieder zu den am stärksten wachsenden Ökonomien weltweit gehören. Der Weltwährungsfonds (IWF) sagt ein globales Wachstum von durchschnittlich 2,9 Prozent voraus.

Vergangenes Jahr hatte China sein Wachstumsziel pandemiebedingt deutlich verfehlt und nur drei Prozent erreicht; allerdings ist es das einzige größere Land, dessen Wirtschaftsleistung während der Coronapandemie in keinem Jahr schrumpfte. Auch deshalb ist es gelungen, wie ein am Sonntag dem Volkskongress vorgelegter Bericht konstatiert, die Rückkehr absoluter Armut im Land zu verhindern. Weltweit waren laut einer Untersuchung der Weltbank aufgrund der Folgen der Pandemie allein im Jahr 2020 gut 70 Millionen Menschen in absolute Armut gestürzt – der stärkste Anstieg seit Beginn der Weltbank-Messungen.

Li stimmte den Volkskongress allerdings zugleich auf schwierige Zeiten ein. So müsse das Wachstum unter ungünstigen globalen Rahmenbedingungen erkämpft werden. Die Weltwirtschaft, unter anderem von hoher Inflation geplagt, verliere »an Dampf«. Zudem eskalierten »externe Versuche, China zu unterdrücken und einzudämmen«. Letzteres bezog sich auf den anschwellenden US-Wirtschaftskrieg gegen die Volksrepublik. »Unsicherheiten im externen Umfeld« seien auch auf militärischer Ebene zu beobachten, stellte Li mit Blick etwa auf die umfangreiche Militarisierung der ersten Inselkette vor der chinesischen Küste (Japan, Taiwan, Philippinen), aber auch auf die gesteigerten militärischen Aktivitäten europäischer Staaten in der Asien-Pazifik-Region fest. Beijing ist weiterhin bemüht, einen gegen die Volksrepublik gerichteten Schulterschluss zwischen USA und EU zu verhindern. So äußerte der Sprecher des Volkskongresses, Wang Chao, am Wochenende, China sehe »keine grundlegenden strategischen Differenzen und Konflikte« mit der EU und betrachte Europa, anders als die USA, als »umfassenden strategischen Partner«.

Angesichts der rasch zunehmenden militärischen Bedrohung treibt die Volksrepublik jedoch auch ihre Aufrüstung voran. So wird jener Haushaltsposten in diesem Jahr um rund 7,2 Prozent wachsen. Die Streitkräfte müssten »ihre Kampfbereitschaft stärken und ihre militärischen Fähigkeiten verbessern«, erklärte Li. Chinas Militärbudget für 2023 wird auf rund 225 Milliarden US-Dollar beziffert, knapp 1,5 Prozent des chinesischen Bruttoinlandsprodukts. Damit liegt es in absoluten Zahlen immer noch weit hinter dem US-Wehretat (2023: 816 Milliarden US-Dollar). Kaufkraftbereinigt erreicht es freilich bereits mehr als 50 Prozent des US-Rüstungshaushalts. Im Rahmen der Aufrüstung gegen die Bedrohung durch die einstigen Kolonialmächte sind inzwischen auch chinesische Rüstungsfirmen erstarkt; auf der SIPRI-Rangliste der größten Waffenschmieden weltweit stammen inzwischen sieben der Top-20-Konzerne aus China.

Im weiteren Verlauf der Jahrestagung des Volkskongresses soll unter anderem Li Keqiangs Nachfolger Li Qiang offiziell in das Amt des Ministerpräsidenten eingeführt werden. Zudem steht die Bestätigung von Xi Jinping im Amt des Staatspräsidenten bevor. Xi wird seine dritte Amtszeit antreten, mit der Aussicht, auch noch eine vierte absolvieren zu dürfen – ganz wie in Deutschland Kanzler Helmut Kohl und Kanzlerin Angela Merkel.