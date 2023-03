Terror als Wahlkampf

Warnende Stimme immer erhoben

Am 26. Februar 1933 war Die Rote Fahne das letzte Mal erschienen, der Vorwärts am 28. Februar 1933. Die großbürgerliche Presse, die von Verboten vorerst nicht betroffen war, verzichtete in vorauseilendem Gehorsam auf eine kritische Berichterstattung über Verlauf und Ergebnisse der Reichstagswahl vom 5. März 1933. Am 7. März richtete sich die Redaktion der Weltbühne an ihre Leserschaft:

»An unsre Leser. Nach den Ereignissen des 27. Februar wurde eine Reihe von Persönlichkeiten verhaftet, unter denen sich auch der Herausgeber unsres Blattes, Carl von Ossietz­ky, befindet. Redaktion und Verlag der Weltbühne versichern den Lesern, dass sie und ihr Rechtsbeistand Kurt Rosenfeld alles tun werden, was im Rahmen des heute noch Möglichen liegt, um Carl von Ossietzky die Freiheit wiederzuverschaffen. Eine Reihe von Gründen, vor allem technischer Natur, machen es uns diesmal nicht möglich, wie üblich sofort zu dem Wahlergebnis Stellung zu nehmen. Welche Bedeutung ist diesen Wahlen beizumessen? Mit ihnen wird die erste Periode in der Geschichte der Deutschen Republik abgeschlossen, mit ihnen beginnt ein neuer Abschnitt dieser Geschichte. Wir dürfen wohl in diesem Augenblick feststellen, dass wir immer unsre warnende Stimme erhoben, dass wir uns nicht gescheut haben, den Ruf ewiger Querulanten auf uns zu nehmen, denen nichts recht zu machen ist. So schmerzlich die Konstatierung auch ist: unsre Kritik, unsre Warnungen waren mehr als berechtigt. Trotzdem: Es wird weitergearbeitet, denn der Geist setzt sich doch durch.«(Die Weltbühne, Berlin, 7. März 1933