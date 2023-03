Bauermeister gestorben

Die Künstlerin Mary Bauermeister, ist tot. Sie sei am Donnerstag morgen im Alter von 88 Jahren gestorben, bestätigte Bauermeisters Sohn Simon Stockhausen der dpa. Bauermeister stand als eine der wenigen Frauen für den experimentellen künstlerischen Aufbruch in den 50er und 60er Jahren. Während sie in den USA bereits gefeiert wurde, stand sie in Deutschland noch lange im Schatten des berühmten Komponisten Karlheinz Stockhausen, mit dem sie zwischen 1967 und 1973 verheiratet war. Nach ihrem Studium in Ulm und Saarbrücken Mitte der 50er Jahre ließ sich Bauermeister in Köln nieder. Ihr Atelier galt als Geburtsstätte der Fluxus-Bewegung. Dort wurden in den frühen 60er Jahren erste Performances etwa von Nam June Paik und John Cage gezeigt. Bis zu ihrem Tod lebte Bauermeister in Rösrath bei Köln. Sie schuf Zeichnungen und Gemälde, vor allem aber rätselhafte und detailreiche Objektkästen und Installationen. (dpa/jW)