Ring Ring Ring

Die Musik der einflussreichen HipHop-Gruppe De La Soul ist nach jahrelangem Streit um die Freigabe erstmals komplett auf Streamingplattformen verfügbar. Am Freitag, dem 34. Jahrestag des Erscheinens des Debütalbums »3 Feet High and Rising«, wurde der auf dem Label Tommy Boy Records erschienene Backkatalog des US-Trios digital veröffentlicht. Zuvor wurden diese nicht bei Streamingdiensten angeboten, auch weil die Rechtslage in bezug auf die zahlreichen darin verwendeten Samples unklar war. 2021 wurde schließlich eine Einigung erzielt, nachdem Tommy Boy vom Jazzlabel Reservoir Records übernommen worden war. Die Freigabe kommt zu einem traurigen Zeitpunkt. Am 12. Februar starb Gründungsmitglied Trugoy the Dove alias Dave Jolicoeur im Alter von 54 Jahren. (dpa/jW)