Russland-Feinde im Streit

Jedrzej Wojnar/Agencja Wyborcza.pl/foto-bialystok/REUTERS Pumpstation Adamowo: Bis Ende Februar floss durch die Pipeline »Freundschaft« Erdöl nach Polen

Ein undiplomatischer Streit hat Anfang der Woche daran erinnert, welche Widersprüche zwischen EU-Ländern durch die stramme Frontstellung gegen Russland unter Kontrolle gehalten werden müssen. Ohne erkennbaren konkreten Anlass polterte Polens Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak am Dienstag in einem Fernsehinterview, es gebe »keinen Zweifel, dass es Deutschlands Politik war, die Putin dazu verholfen hat, das Geld zu bekommen, mit dem er seine Armee verstärkt hat«. Als Beispiel nannte Blaszczak die polnischen Warnungen vor dem Bau der mittlerweile durch Sprengstoffanschläge stillgelegten Pipeline Nord Stream 2.

Kurz darauf antwortete ihm der deutsche Botschafter in Warschau, Thomas Bagger, mit einem Tweet in polnischer Sprache: »Weiß der Minister, wie viele Milliarden Zloty Polen jährlich im Austausch gegen russische Energie nach Moskau überwiesen hat?« Vielleicht spielte Bagger damit auf eine Zahl an, die das polnische Institut Forum Energii im vorigen Jahr in einem Bericht veröffentlicht hatte: Bis 2021 habe Polen an Russland in zwanzig Jahren umgerechnet 156 Milliarden Euro für Erdöl und Kohle gezahlt. Erdgas war in dieser Rechnung nicht enthalten, weil die Kosten wegen des geheimen Charakters der Verträge nicht kalkuliert werden könnten, wie das Institut erläuterte.

Im Hintergrund dieser Polemik kann man die für viele überraschende Nachricht vermuten, dass Polen bis Ende Februar immer noch 200.000 Tonnen russisches Öl im Monat durch die Druschba-Pipeline bezogen hat. Der bis dahin wenig bekannte Sachverhalt stand plötzlich im Scheinwerferlicht, nachdem Polens größter Erdölverarbeiter, der Staatskonzern Orlen, am 25. Februar ohne weitere Angaben zum Vorgang mitgeteilt hatte, dass die russische Seite die Lieferungen eingestellt habe. Das russische Staatsunternehmen Transneft als Betreiber der Pipeline bestätigte den Sachverhalt am 27. Februar. Die Maßnahme sei erfolgt, weil der Vertragspartner Orlen weder die fällige Bezahlung überwiesen noch neue Bestellungen aufgegeben habe.

Am 28. Februar folgte eine Stellungnahme des polnischen Premierministers Mateusz Morawiecki: Sein Land habe seit 2016 die Einfuhr von Erdöl aus Russland reduziert und zum Jahresanfang den russischen Anteil an seinem Erdölimport auf zehn Prozent gesenkt. Im Februar oder März werde Polen den Bezug ganz einstellen. Erläuterungen zum Hintergrund gab es bis Freitag von keiner Seite.

Die PCK-Raffinerie in Schwedt an der Oder hat durch den um 200.000 Tonnen monatlich gewachsenen polnischen Eigenbedarf noch weniger Aussicht, Erdöl über den gut ausgebauten Hafen in Gdansk zu erhalten. Auf Anweisung der Bundesregierung darf die Raffinerie seit Jahresanfang kein russisches Erdöl mehr beziehen, ohne dass es eine reale Alternative gibt. Gdansk und auch Kasachstan blieben bisher vage Verheißungen des Bundeswirtschaftsministeriums. In Schwedt wird derzeit nur mit 55 bis 60 Prozent Kapazitätsauslastung gearbeitet. Da trotzdem noch keine Engpässe bei der Versorgung der Region mit Benzin, Diesel und Flugzeugtreibstoff aufgetreten sind, ergibt sich die zwingende Schlussfolgerung, dass von anderer Seite Marktanteile des PCK übernommen werden. Die Wahrscheinlichkeit deutet auf den kräftig ins Ausland expandierenden polnischen Konkurrenten Orlen hin.

Der Staatskonzern, der der Regierungspartei PiS nahesteht und sich vor wenigen Jahren auch ein Presseimperium zugelegt hat, konnte im vergangenen Jahr laut Ende Februar veröffentlichten Bilanzzahlen seinen Gewinn von umgerechnet 2,4 Milliarden Euro 2021 auf 4,5 Milliarden nahezu verdoppeln. Orlens Raffinerieproduktion wuchs in dieser Zeit um 24 Prozent auf 33 Millionen Tonnen im Jahr. Im November 2022 schloss der Konzern seine Fusion mit Polens Marktführer auf dem Erdgassektor, PGNIG, ab und vergrößerte seine Wirtschaftsmacht dadurch noch einmal erheblich.