Verzerrte Daten zu politisch motivierter Kriminalität

Gregor Fischer/dpa Demonstration in Werder (Brandenburg)

Der Verein Opferperspektive aus Potsdam informierte am Freitag über verfälschte Daten zu politisch motivierter Kriminalität:

Am 21. Februar 2023 verbreiteten sich Medienberichte über einen Zuwachs von rassistischen Straftaten im Land Brandenburg. Den Erkenntnissen der Opferperspektive e. V. zufolge treffen diese Zahlen jedoch nicht zu. Vielmehr ist diese Beschreibung das Resultat von Veränderungen im bundesweiten PMK-Erfassungssystem (Politisch motivierte Kriminalität) und einer Fehlinterpretation der so erhobenen Daten. Auf Druck konservativer und rechter Kräfte wurde im Jahr 2019 die Kategorie »Deutschfeindlichkeit« als Unterkategorie im Themenfeld »Hasskriminalität« eingeführt, was eine Verzerrung der Daten zu rechten und rassistisch motivierten Straftaten zur Folge hat.

Das neue Themenfeld »Deutschfeindlichkeit« existiert nun neben dem Themenfeld »Fremdenfeindlichkeit«, das Taten erfasst, die »aufgrund der zugeschriebenen oder tatsächlichen Nationalität oder ethnischen Zugehörigkeit« des Opfers begangen werden. Auf dieser Grundlage werden in der polizeilichen Anwendung der Kategorie »Fremdenfeindlichkeit« nun auch Taten zugeordnet, die von nichtdeutschen Tätern begangen werden. Das führt in der Praxis dazu, dass auch Straftaten gegen Deutsche als »fremdenfeindlich« gewertet werden. (…) In den nunmehr von der Polizei Brandenburg gemeldeten Zahlen werden auf dieser Grundlage offenbar politisch rechts und rassistisch motivierte Taten mit nicht politisch motivierten Taten durch Straftäter nichtdeutscher Herkunft vermischt.

Aufgrund des mangelhaften Kategoriensystems bilden polizeiliche Statistiken die reale Dimension rassistischer Gewalt immer weniger ab. Das ist gefährlich und droht Rassist:innen in die Hände zu spielen: »Das Bundesinnenministerium hat eine Bewertungspraxis von Rassismus eingeführt, die weder mit einem wissenschaftlichen Verständnis noch mit dem gesellschaftlichen Allgemeinverständnis des Begriffs etwas zu tun hat. Die Kategorien ›fremdenfeindlich‹ und ›deutschfeindlich‹ sind Ausdruck eines fehlenden Verständnisses für die Ursachen und Wirkungsweisen von Rassismus«, so Judith Porath, Geschäftsführerin der Opferperspektive e. V. (…)

Die fluchtpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion von Die Linke, Clara Bünger, erklärte am Freitag zu ergänzenden Informationen zur Asylstatistik für das Jahr 2022:

Die Schutzquote bei inhaltlichen Asylentscheidungen des BAMF war mit 72,3 Prozent im Jahr 2022 so hoch wie noch nie. Hinzu kommen viele Anerkennungen durch die Verwaltungsgerichte, denn 37 Prozent der 2022 gerichtlich überprüften Asylbescheide des BAMF erwiesen sich als rechtswidrig. Das zeigt: Es braucht keine grundrechtswidrigen Debatten über die Begrenzung der Fluchtmigration, sondern solidarische Hilfe für schutzbedürftige Menschen in Not und eine substantielle Unterstützung der aufnehmenden Kommunen. Die hohe Schutzquote widerlegt verbreitete und politisch genährte Vorurteile, wonach viele Asylsuchende nur aus »wirtschaftlichen« Gründen kämen. Dabei zeigt schon der erste Blick auf die Hauptherkunftsländer von Asylsuchenden, dass Krieg, Verfolgung und Vertreibung immer mehr Menschen zur Flucht zwingen. Die Antwort darauf darf nicht Abschottung lauten, humanitär und menschenrechtlich sind wir zur solidarischen Aufnahme verpflichtet.