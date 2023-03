Liebe als revolutionärer Akt

Bastiaan Slabbers/ZUMA Press/imago Der Kampf geht weiter: Seit 41 Jahren befindet Mumia Abu-Jamal sich in Gefangenschaft

Wenn montags in junge Welt nicht wie gewohnt eine neue Kolumne des US-Journalisten Mumia Abu-Jamal erscheint, tauchen in der langjährigen Leserschaft sofort Befürchtungen wegen der prekären gesundheitlichen Situation des seit 41 Jahren eingesperrten 68jährigen politischen Gefangenen auf. Noelle Hanrahan vom kalifornischen Prison Radio konnte Abu-Jamal am vergangenen Sonnabend im Staatsgefängnis Mahanoy in Pennsylvania wieder besuchen.

Sie habe vor Betreten der Besuchszelle »erneut den bekannten Spießrutenlauf« absolvieren müssen, schrieb die Juristin in ihrem jüngsten Newsletter. Dabei wurde sie »von einem Deutschen Schäferhund nach Drogen durchschnüffelt«, und der zur Körperkontrolle eingesetzte Ionenscanner habe wieder falsch positiv reagiert. Schließlich habe sie die Kontrolle zusammen mit ihren juristischen Schriftstücken und dem neuen Buch der US-Autorin Joy James überstanden. Für das Werk »In Pursuit of Revolutionary Love: Precarity, Power, Communities« (»Auf der Suche nach revolutionärer Liebe: Prekarität, Macht, Gemeinschaften«) hat Abu-Jamal das Nachwort beigesteuert – und das Manuskript »genossen, weil es den momentanen Zustand dokumentiert, in dem wir uns befinden«, wie Hanrahan schreibt.

Der Verlag Divided Publishing bewirbt das Buch mit Abu-Jamals Aussage, es gehe darin um »Liebe jenseits von Maß und Ziel«, um »Liebe ohne Berechnung, die alles wagt, damit andere die geistige Kraft finden zu überleben und anderntags weiterzukämpfen«. Eine solche Liebe ringe »auch mit sich selbst, um sicherzustellen, dass andere leben können«.

Aus diesem Grund sei die Kam­pagne des Projekts »Love Not Phear« (zusammengesetzt aus Philadelphia und Fear/Angst) so wichtig, fügte Hanrahan an. Ins Leben gerufen wurde es von einer Solidaritätsgruppe für Abu-Jamal, die die »am meisten gefährdeten Gemeinschaftsmitglieder unterstützen« und sich »für Befreiung und Souveränität für alle einsetzen« will. Wie die Autorin James sehen sie Liebe als revolutionären Akt »in einer von Angst geschwächten Bevölkerung, einem vom Kapitalismus zerfressenen Land und einer vom Imperialismus verwüsteten Welt«. Viele Menschen seien bereit, füreinander und für Gerechtigkeit zu kämpfen. »Aus diesem Grund haben wir die Kampagne ›Love Not Phear‹ ins Leben gerufen«, erklärt die Gruppe online ihr Selbstverständnis.

Wer Knäste abschaffen wolle und für Befreiung kämpfe, müsse ein »magischer Denker sein und radikal handeln«, schreibt James in ihrem Buch, »um eine Zukunft jenseits der Gefangenschaft zu entwerfen«. Dieses Ziel bewegt auch die gewerkschaftlichen Kräfte, die sich in der letzten Januarwoche 2023 in Durban, Südafrika, getroffen hatten, »um am Aufbau der Solidarität mit Mumia Abu-Jamal zu arbeiten«. Seit dem 16. Februar läuft ein weltweiter Aktionsmonat, in dem die US-Hafenarbeitergewerkschaft ILWU und die südafrikanische Gewerkschaft der Metallarbeiter ­NUMSA die Initiative ergriffen hat, um Richterin Lucretia Clemons in Philadelphia aufzufordern, einen neuen Prozess für Abu-Jamal anzuordnen. Auch Hanrahan sieht dafür »die Zeit jetzt gekommen« und erinnerte daran, dass Abu-Jamals Anwälte Anfang 2023 zusätzliche neue Beweise gefunden haben. Diese wurden dem Gericht am 22. Februar in einem Ergänzungsantrag vorgelegt: »Ein Fahrplan für Richterin Clemons, um die in diesem Fall endemischen Verfassungsverletzungen zu untersuchen und aufzudecken«, beurteilte die Gründerin des Prison Radio dessen strategische Bedeutung. »Es ist Zeit für ihn, endlich nach Hause zu kommen.«