»Freiwilligenkorps« greift an

Sergei Bobylev/ITAR-TASS/IMAGO Unter Beobachtung: Russischer Checkpoint am Freitag in Satschkowitschi in der Grenzregion Brjansk

Russlands Präsident Wladimir Putin hat auf das Eindringen einer Gruppe »ukrainischer Saboteure« auf russisches Gebiet mit dem Einberufen einer Sondersitzung des Nationalen Sicherheitsrates reagiert. Anlass war ein Vorfall im russisch-ukrainischen Grenzgebiet vom Donnerstag vormittag. Was tatsächlich zu dieser Zeit in den zwei Dörfern Suschany und Ljubetschane im Gebiet Brjansk geschehen ist, war am Freitag noch unklar.

Zuerst hatte es geheißen, eine Gruppe von 40 bis 50 Saboteuren habe einen Bus oder Schulbus gekapert und die Passagiere als Geiseln genommen. Später ruderten offizielle Stellen zurück und reduzierten das Ausmaß des Vorfalls deutlich. Offiziell heißt es derzeit auf russischer Seite, die Angreifer hätten ein ziviles Auto beschossen, den Fahrer getötet und einen elfjährigen Jungen verletzt. Dieser sei inzwischen nach medizinischer Behandlung in Sicherheit. Frühere Darstellungen, der Junge habe zwei jüngere Mädchen noch in den Wald in Sicherheit gebracht, bevor er sich selbst um medizinische Hilfe bemüht habe, wurden später nicht mehr wiederholt. Gestützt auf die offizielle Version von dem einen Toten und einem Verletzten sprachen Moskauer Offizielle von einem »Terrorakt« und nannten die Ukraine einen »Terrorstaat«.

Ein Eindringen von Bewaffneten auf russisches Gebiet hat aber wohl stattgefunden. Auf einem auf Telegram veröffentlichten Video posieren zwei Bewaffnete im Kampfanzug vor einem Briefkasten russischen Musters und erklären, sie verträten das »Russische Freiwilligenkorps«, das gemeinsam mit der Ukraine das »verbrecherische Putin-Regime« bekämpfe. Sie kämen aber nicht als Feinde der russischen Bevölkerung, sondern als Befreier. Die beiden Männer riefen die Bevölkerung Russlands auf, gegen das »Putin-Regime« die Waffen zu erheben und sich dem »Freiwilligenkorps« anzuschließen. Am Schluss sieht man noch, wie die beiden Männer die mitgebrachte und während des Statements in die Kamera gehaltene Fahne ihrer Organisation zusammenfalten und sich entfernen. Aus dem Off sind einige Schüsse zu hören. Ob russische Truppen die Angreifer stellen konnten, blieb unklar; laut der Regierungszeitung Rossi­skaja Gaseta hätten die Eindringlinge ihren Rückweg hinter sich vermint. Dies impliziert, dass sie wohl nicht besonders unter Verfolgungsdruck gestanden haben. Andererseits notierte das ukrainische Portal Strana.news, dass die beiden von den Eindringlingen »besuchten« Dörfer jeweils in fußläufiger Entfernung von der Grenze zum ukrainischen Bezirk Tschernigiw lägen. Der logistische Aufwand dürfte sich also in Grenzen gehalten haben.

Auch in der Ukraine waren die Stellungnahmen zu dem Vorfall widersprüchlich. Während Präsidentenberater Michailo Podoljak jede Verwicklung Kiews in die Aktion bestritt und davon sprach, dass in Russland jetzt »Partisanen« aktiv seien, bestätigte ein Sprecher des Militärgeheimdienstes DRU indirekt, dass tatsächlich im Grenzgebiet eine »Aufklärungs- und Sabotagegruppe« aktiv sei. Dies impliziert, dass es doch Verbindungen zur ukrainischen Armee gebe.

Das »Russische Freiwilligenkorps« (RDK) ist nach den im Netz verfügbaren Informationen im August 2022 gegründet worden und untersteht der ukrainischen Armee. Wie genau, ist unklar: Die Rede ist sowohl von der »Internationalen Legion« als auch der Territorialverteidigung als übergeordneter Struktur. Sicher scheint, dass sich die Gruppe aus russischen Rechten zusammensetzt, die seit 2014 auf ukrainischer Seite kämpfen, teilweise früher wohl im faschistischen »Asow«-Regiment. Einer der beiden Redner auf dem Video wurde als Dmitri Nikitin identifiziert, der Chef des RDK. Er war vor dem Krieg auch als Gründer des Nazibekleidungslabels »White Rex« bekannt geworden. Das RDK hat aber auch internationale Unterstützer. So tritt als Geldsammler für die Organisation ein »Ziviler Rat« der russischen Opposition auf, der offenbar von Polen aus operiert und erstmals im November 2022 öffentlich in Erscheinung trat. In einem im November erschienenen Interview mit der russischsprachigen Seite Aussiedlerbote.de stellte der Vorsitzende des »Rates«, Denis Sokolow, seine Bewegung in die Tradition der Wlassow-Truppen, die während des Zweiten Weltkriegs auf seiten der Wehrmacht kämpften.