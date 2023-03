Greifswalder Planänderung

Sven Käuler/dpa Sie hätten mit einer demnächst verfügbaren Unterkunft im Ostseeviertel wohl kein Problem gehabt (Greifswald, 2.3.2023)

Nun also doch nicht: In Greifswald sind die Pläne für eine Containerunterkunft für rund 500 Geflüchtete im Ostseeviertel auf Eis gelegt worden. Nach einer nichtöffentlichen Sitzung des Hauptausschusses der Stadt erklärte Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Bündnis 90/Die Grünen) am Donnerstag abend, man wolle nach weiteren Standorten suchen. »Wir werden Gebäude prüfen und an große Landeigentümer, zum Beispiel die Universität, herantreten«, kündigte Fassbinder laut der auf der Internetseite der Stadt dazu veröffentlichten Stellungnahme an.

Das bedeute nicht, dass im Ostseeviertel keine Flüchtlingsunterkunft entstehen werde, erklärte Andrea Reimann, Sprecherin der Stadt, am Freitag auf Nachfrage von junge Welt. Allerdings würden dort eben nicht mehr, wie bisher geplant, 500 Menschen unterkommen, sondern höchstens 200. Die Entscheidung darüber werde die Bürgerschaft Ende März treffen. Auf die Zahl hatte sich Fassbinder zufolge auch der Hauptausschuss für jeden einzelnen Standort festgelegt.

Unmittelbar vor Beginn der Sitzung am Donnerstag abend hatten erneut Gegner der Unterbringung von Geflüchteten protestiert. Neben dem Rathaus hatten sich nach Polizeiangaben etwa 500 Menschen ohne Anmeldung versammelt. Eine weitere, bei der Versammlungsbehörde angemeldete Kundgebung, sprach sich dagegen für die Aufnahme von Geflüchteten aus. Dort will die Polizei rund 230 Personen gezählt haben.

Zuvor hatten bereits am Montag etwa 500 Menschen gegen die ursprünglich geplante Containerunterkunft protestiert, darunter laut Polizei etwa 20 Personen »aus der rechten Szene«. Es war zu Anfeindungen und versuchten Übergriffen gegen Oberbürgermeister Fassbinder gekommen, der unter Polizeischutz die Sitzung verließ. Offenbar mit Bezug darauf appellierte der OB in seinem jüngsten Statement, »keine Angriffe auf Personen zu starten – weder verbal noch in den sozialen Medien und schon gar nicht körperlich«. Er bitte darum, dass die ehrenamtlichen Kommunalpolitiker, die am Ende die Entscheidung treffen müssen, »nicht durch eine aggressive Stimmung und durch aufgeheizte Aktionen unter Druck gesetzt werden«.

Wo es in der Bundesrepublik bereits Unterkünfte für Schutzsuchende gibt, hat sich die Zahl der Anschläge im vergangenen Jahr deutlich erhöht. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linke-Fraktion hervor, wie die Osnabrücker Zeitung am Donnerstag berichtete. Demnach waren 121 Anschläge auf Flüchtlingsunterkünfte verübt worden, was eine Zunahme von 73 Prozent im Vergleich zu 2021 sei. Damals hatte es laut Bundesregierung 70 solcher Angriffe gegeben. Die Taten seien »meist« rechts motiviert gewesen. Die Behörden verzeichneten im vergangenen Jahr zudem nach Ministeriumsangaben 1.248 Angriffe gegen Asylsuchende oder Flüchtlinge außerhalb von Unterkünften. Das waren in etwa so viele wie 2021 mit 1.259 Fällen. Jeden Tag werden somit statistisch gesehen in der Bundesrepublik drei Schutzsuchende Opfer von Angriffen.