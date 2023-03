Bachmut vor dem Fall?

Alex Babenko/REUTERS Widersprüchliche Informationslage: Die umkämpfte Stadt Bachmut könnte kurz vor dem Abzug ukrainischer Truppen stehen (27.2.2023)

Die militärische Lage in der seit Monaten umkämpften Stadt Bachmut im Gebiet Donezk verschlechtert sich für die ukrainische Seite offenbar weiter. Es mehren sich offizielle Statements aus Kiew, die Lage dort sei »schwierig« oder »angespannt«. Gleichzeitig wies die Ukraine Videos des Kommandeurs der russischen Privatarmee »Wagner«, Jewgeni Prigoschin, als mutmaßliche Inszenierungen zurück. Darin hatte Prigoschin gedroht, dass sich »die Zange um Bachmut schließe« und die ukrainischen Soldaten aufgerufen, die Stadt zu verlassen, so lange sie noch Gelegenheit dazu hätten. Nach ukrainischen Angaben ist dieses Video mehrere Kilometer außerhalb von Bachmut aufgenommen – wobei natürlich nichts Prigoschin zwingt, seine Statements im vordersten Schützengraben abzugeben.

Gleichwohl meldete der ukrainische Generalstab am Donnerstag abend erstmals Kämpfe um die Siedlung Chromowe direkt am westlichen Stadtrand von Bachmut. Durch Chromowe verläuft die letzte noch halbwegs offene Versorgungsroute in die umkämpfte Stadt. Der US-Fernsehsender CNN berichtete, russische Truppen hätten eine Brücke an dieser Straße gesprengt. Noch scheint die Straße allerdings unter ukrainischer Kontrolle zu sein, da laut dem Beitrag die örtliche Polizei angekündigt hat, die Brücke innerhalb einiger Tage zu reparieren. Auf der anderen Seite hatte der Bild-Reporter Julian Röpcke am Donnerstag getwittert, russische Truppen hätten am östlichen Stadtrand von Bachmut die ukrai­nische Front durchbrochen und etwa 20 Wohnblocks erobert. Der Kommandeur einer ukrainischen Einheit für den Drohnenkampf, der im Netz unter dem Pseud­onym »Madjar« veröffentlicht, berichtete, seine Truppe sei zum Abzug aus Bachmut aufgefordert worden. Dies könnte darauf hindeuten, dass die Ukrai­ne tatsächlich versucht, Einheiten mit höherem Spezialisierungsgrad vor der Einschließung zu bewahren.

Trotz der eingestandenermaßen ernsten Lage an der Front hat die Ukrai­ne die Ruhe, sich mit Umbenennungen einer Eisenbahndirektion und der Blockade von Internetseiten zu beschäftigen. Die Netzüberwachungsbehörde des Landes startete ein Programm, das in viertelstündigen Abständen die Liste der für User in der Ukraine verbotenen Seiten aktualisiert und überdies an den Geheimdienst meldet, wer diese Seiten aufzurufen versucht.