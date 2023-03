Lohnkampf fürs Klima

Roberto Pfeil/dpa Zum »Verkehrswendeaktionstag« gingen Gewerkschafter und Klimaschützer, wie hier in Bonn, gemeinsam auf die Straße

Wird die Kapitalseite wütend, geht es offenbar in die richtige Richtung. Eine »gefährliche Grenzüberschreitung« nannte der Geschäftsführer der Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), Steffen Kampeter, gemeinsame Streikaktionen von Verdi und der Klimaschutzorganisation Fridays for Future (FFF) am Freitag. Denn zeitgleich zum »Globalen Klimastreik«, zu dem FFF nach eigenen Angaben in mehr als 250 Orten bundesweit aufgerufen hatte, trat die Gewerkschaft mit Beschäftigten im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in sechs Bundesländern in den Ausstand.

Gewerkschaft und Klimaschützer erklärten sich in mehreren Städten solidarisch und gingen gemeinsam für eine bessere Finanzierung und bessere Arbeitsbedingungen im ÖPNV auf die Straße. In Frankfurt am Main besuchten Klimaaktivisten die Streikposten der Beschäftigten und veröffentlichten eine gemeinsame Erklärung via Kurznachrichtendienst Twitter. Schwerpunkte der Warnstreiks waren Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Niedersachsen, Bremen und Rheinland-Pfalz. FFF zählte allein auf dem Demonstrationszug in Berlin 18.000 Menschen.

Bundesverkehrsminister Volker Wis­sing (FDP) bekräftigte am Freitag dagegen seine Forderung nach einem schnelleren Ausbau von Autobahnen. Laut seiner gleichentags in Berlin präsentierten Verkehrsprognose nehme der Güterverkehr auf der Straße bis 2051 im Vergleich zu 2019 um 54 Prozent zu. Den zum Erreichen der Klimaschutzziele notwendigen Ausbau des Schienennetzes will Wissings Ressort um 40 Jahre aufschieben, wie Staatssekretär Michael Theurer in einem ZDF-Bericht am Donnerstag erklärte. Ohne eine echte Mobilitätswende »werden wir den Klimawandel nicht in den Griff bekommen«, befand dagegen Verdi-Vize Christine Behle in einer gemeinsamen Erklärung von Gewerkschaft und FFF.

Ein Bündnis von Beschäftigten und Klimaschutzaktivisten ist nicht neu. Auch wenn nicht unwesentliche FFF-Teile zu Bündnis 90/Die Grünen, also keineswegs in Richtung eines sozialen Wandels tendieren, trifft die Gewerkschaft mit der Mobilisierung am selben Tag offenbar einen Nerv. Es sei »eine gefährliche Vermischung des Arbeitskampfes mit allgemeinpolitischen Forderungen«, sagte der CSU-Bundestagsabgeordnete Stephan Stracke am Freitag gegenüber dpa. In der derzeit laufenden Tarifauseinandersetzung im öffentlichen Dienst war die zweite Gesprächsrunde vergangene Woche gescheitert. Verdi hatte das Angebot der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes bei Bund und Kommunen als »krass unsozial« abgelehnt.

»Dass sich die Arbeitgeber aufregen, zeigt, dass der Streik wirkt«, erklärte Fanny Zeise am Freitag im Gespräch mit junge Welt. Arbeitsbedingungen im öffentlichen Dienst seien »natürlich immer mit allgemeinpolitischen Fragen verbunden«, sagte die Gewerkschaftsreferentin der Rosa-Luxemburg-Stiftung im jW-Gespräch. Die Kooperation von Klimaschützern und Gewerkschaft sei ein »wichtiges Bündnis mit Vorbildcharakter«, das zeige: »Es ist der Klimabewegung nicht egal, wie die Arbeitsbedingungen der Bahn- und Busfahrer sind«, so Zeise. Dadurch könnten auch Beschäftigte in anderen Bereichen, »etwa in der Autoindustrie«, überzeugt werden »an einem Strang zu ziehen (…), um einen sozialen und einen ökologischen Umbau der Industrie durchzusetzen«.