Was eine Quote

Paris. Die französische Fußballegende Just Fontaine ist tot. Das erfuhr die französische Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch von der Familie. Der WM-Rekordtorschütze wurde 89 Jahre alt. Bei der Weltmeisterschaft in Schweden 1958 schoss Fontaine 13 Tore für Les Bleus – so viele wie kein anderer Spieler bei einer Weltmeisterschaft. Am 18. August 1933 in Marrakesch geboren, spielte er für US Marocaine Casablanca, OGC Nice und Stade Reims. Von 1953 bis 1960 erzielte Fontaine 30 Treffer in nur 21 Länderspielen. (dpa/jW)