Berlin. Immer mehr Fußballfans wollen die Spiele der Frauenbundesliga im Stadion sehen. Bereits nach dem siebenten Spieltag dieser Saison wurde die Zahl an Zuschauerinnen und Zuschauern der gesamten Vorsaison übertroffen, wie aus einer jüngst veröffentlichten Studie der Sportmarketingagentur »Two Circles« hervorgeht. Demnach verzeichnet die Liga bei den Besucherzahlen einen Anstieg von 261 Prozent. In dieser Hinrunde lag der Schnitt bei 3.057 Fans pro Partie, in der Saison 2021/22 sahen durchschnittlich 846 Interessierte zu. Ein Grund für das enorme Wachstum sind »Highlight-Spiele«, die in größeren Stadien stattfinden und stärker beworben werden. (dpa/jW)