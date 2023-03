Shahida Reza tot

Islamabad. Unter den 67 Flüchtlingen, die bei einem Bootsunglück vor Italien ums Leben kamen, befand sich eine ehemalige Hockeynationalspielerin aus Pakistan. Das gab die pakistanische Hockeyföderation am Donnerstag in den sozialen Medien bekannt. Shahida Reza war zum Zeitpunkt des Bootsunglücks 27 Jahre alt und eine von 20 Menschen aus Pakistan an Bord. Am Sonntag war ein überfülltes Holzboot mit mehr als 140 Personen bei hohem Seegang im Mittelmeer gesunken. (dpa/jW)