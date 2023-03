Zeichen und Wunder

jW

In dieser Woche gab es mal wieder Neuigkeiten von dem Mann, der von meinem Kollegen Christoph Schickhardt als der letzte wahre Fußballfan bezeichnet wurde. Von keinem geringeren als dem Milliardär H. aus Sinsheim ist die Rede. Gönner und Alleinunterhalter eines Vereins, der zwar älter ist als mancher Traditionsverein, ohne den Gönner aber wohl kaum über regionale Bekanntheit hinausgekommen wäre. Und deshalb ist der Milliardär weiterhin Ziel manch berechtigter Kritik. Fleißig war er auch beim Stellen von Strafanträgen gegen Fans, die es wagten, den Gott vom Kraichgau zu kritisieren. Schon da grenzte es an ein Wunder, als er nach jahrelangem Kampf der Fans mit der Justiz plötzlich Strafanträge zurücknahm. Offensichtlich sah er ein, dass er nicht gewinnen konnte.

Nun sind jedoch ganz andere Neuigkeiten aus dem Südwesten der Republik zu hören. Herr H. soll bereit sein, seine Stimmenmehrheit an der TSG Hoffenheim Fußball-Spielbetriebs GmbH aufzugeben und an den Verein zurückzugeben. Damit würde die TSG Hoffenheim auf den Boden von »50+1« zurückkehren und keine Ausnahme mehr bilden wie die Werksvereine aus Leverkusen und Wolfsburg. Das wäre ein großer und wichtiger Schritt in der derzeitigen Diskussion der DFL und des DFB mit dem Bundeskartellamt. Auch die beiden Werksvereine sollten überlegen, diesen Schritt zu gehen. Die Werke in Leverkusen und Wolfsburg werden nicht von der Bildfläche verschwinden, wenn sie ihre Stimmenmehrheit in der Spielbetriebsgesellschaft aufgeben und auf den jeweiligen Verein übertragen. Der Respekt vieler Fans aber wären ihnen sicher. Sollte dann noch das Konstrukt aus Leipzig zu einem wirklich mitgliedergeführten Verein werden, der diesen Namen verdient, würde das Ansehen des deutschen Fußballs stark wachsen. In Zeiten, in denen in England eine Aufsichtsbehörde geschaffen wird, die über das Geschäftsgebaren von Investmentfonds und Oligarchen wachen soll, damit der englische Fußball nicht zugrunde gehe, steht die Notwendigkeit von »50+1« nicht mehr ernsthaft zur Debatte.

Fananwalts Oma sagte immer, dass manchmal noch Zeichen und Wunder geschehen. Vielleicht erleben wir es ja gerade. Leverkusen, Wolfsburg und Leipzig, traut euch und schaut in diesen Tagen nach Sinsheim.

»Sport frei!« vom Fananwalt.