Turnhalle voller Särge

Antonino D'Urso/LaPresse/AP/dpa

Auch Tage nach dem Bootsunglück in Süditalien finden die Rettungsmannschaften weiterhin Leichen im Wasser und am Strand. In einer Turnhalle der Stadt Crotone (Bild) wurden die Särge mit den sterblichen Überresten aufgestellt. Angehörige reisten aus mehreren europäischen Ländern an, um zusammen mit einigen der rund 80 Überlebenden des Unglücks die Toten zu identifizieren. Am Mittwoch morgen wurde der Körper eines Mädchens und damit das 67. Todesopfer geborgen, wie ein Kommandant der Carabinieri auf Anfrage mitteilte. Am Sonntag war ein überfülltes Holzboot mit mehr als 140 Asylsuchenden bei hohem Seegang im Mittelmeer gesunken. Unter den Opfern waren auch Kinder. Dutzende Personen werden noch vermisst. Erst letzte Woche stimmte das Parlament für ein Dekret der ultrarechten Regierung Giorgia Melonis, um private Seenotrettung zu erschweren. (jW)