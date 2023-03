»Ich will nicht mehr am Gängelbande …«

Klassik Stiftung Weimar, Bestand Museen Caroline Bardua, »Julius August Walther von Goethe«, Öl auf Leinwand, 1807

Vor 60 Jahren sah der Psychoanalytiker Alexander Mitscherlich die BRD »auf dem Weg zur vaterlosen Gesellschaft«, wie der Titel seiner viel diskutierten Studie lautete. Verstanden wurde das als Warnung: Mit dem Verlust der Macht und Autorität oder, positiv gewendet, des väterlichen Vorbilds, nähmen moralische Indifferenz und Aggressivität zu. Weniger in den Blick gerieten die Vorteile: die Zunahme individueller Freiheit, das Mehr an Chancen zur Entfaltung des Einzelnen.

Mitscherlich stellte eine Zeitdiagnose, die einerseits verwundert – ihre moralische Indifferenz und mörderische Aggressivität hatten doch gerade die Väter wenige Jahre zuvor ausgelebt – und andererseits eine gewisse Gültigkeit beanspruchen kann. Ein großer Name steht dafür: Goethe. Nicht Johann Wolfgang, aber sein August. Der Sohn begann seine persönliche Freiheit erst zu gewinnen, die Chancen auf Entfaltung der eigenen Persönlichkeit erst wahrzunehmen, als er fern vom Vater in Italien weilte.

Leben im Passiv

40 Jahre lang stand August von Goethe »im Schatten des Vaters«, wie Stephan Oswald seine Biographie eines Sohnes nennt, der für den Vater vor allem Faktotum war. Der Weimarer Klassiker quartierte Ehefrau und Sprössling schon mal aus, wenn er Platz und Ruhe brauchte, oder gebot August, als sein Bettschatz und Eheweib Christiane gestorben war, die Hausfrau zu machen und selbst den Haushalt zu führen. »Der Ton«, den Goethe in den Briefen an den Sohn anschlug und der schlechthin sein Verhalten prägte, »entsprach dem eines Vorgesetzten gegenüber einem Untergebenen«, urteilt Oswald.

Goethe senior schickte den Junior vor, wenn er sich nicht exponieren, lieber im Hintergrund die Fäden ziehen wollte, oder zwang ihm seinen Willen auf, beispielsweise als Goethe die Schauspieldirektion entzogen wurde und sich »Goethe II« gefälligst ebenfalls aus der Theatergesellschaft abzumelden hatte. Noch den Vierzigjährigen blamierte der Dichterkönig im Beisein von Gästen.

Zwar protegierte der Vater den Sohn auch – aber eher nur dann, wenn er selbst einen Nutzen davon hatte. Oswalds Versuch, August als selbständigen Charakter zu profilieren, gelingt deshalb nur in Ansätzen und bleibt beschränkt auf dessen kleine Karriere im Staatsdienst. Wie der Herr Vater war er Jurist. So stand der Alte allemal im Hintergrund – selbst bei Augusts Heirat, weil die eitle Aristokratin Ottilie von ­Pogwisch nicht zuletzt an den berühmten Vater dachte. Die Ehe war denn auch unglücklich.

Erst auf der Italienreise, fern der Heimat, begann August zu sich selbst zu finden. »Ich will nicht mehr am Gängelbande / Wie sonst geleitet seyn, / Und lieber an des Abgrunds Rande / Von jeder Fessel mich befreien«, dichtete er, dessen poetische Versuche sonst mäßig ausfielen. Anders als einst sein Erzeuger suchte der Sohn Vergnügungen jenseits von Kultur und Geschichte – zu spät: 1830 endete in Rom ein unglückliches Leben in dem Augenblick, in dem in individueller Freiheit ein glückliches sich chancenreich zu entfalten begann.

Wie Oswald darlegt, starb August an einer Meningitis, einer damals in Italien verbreiteten Infektionskrankheit, nicht an einem Leberschaden. Zwar war er ein starker Trinker: Der Sohn, der bis kurz vor seinem Tod im Passiv lebte, in der Leidensform, leitete seine Unzufriedenheit nicht nach außen ab, sondern buchstäblich nach innen. Zwar gab es »Episoden«, so Oswald, »die etwas von einer tendenziell gewalttätigen Ader erahnen lassen«. Doch der brave Sohn hatte sich im Griff – und entwickelte »klassische Symptome einer Depression«. Er funktionierte, leistete seine Arbeit – und klagte über mangelnden Lebensmut, »kein Witz, kein Spaß kömmt über meine Lippen«.

Keinen Vater zu haben wäre das Beste für die Erdenkinder, aber unter einer Million gelingt das kaum einem, so könnte man einen alten Witz umschreiben (»Nicht geboren zu werden, wäre …« usw.). Was lässt sich im Ernst sagen? Der Maßstab einer idealen Gesellschaft, den das Prinzip »Jedem nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seiner Leistung (ja sogar: nach seinen Bedürfnissen)« ausdrückt, kann auf eine feudal-bürgerliche und patriarchalische zwar angelegt werden, aber nur, um zu zeigen, dass es in ihr nicht verwirklicht werden kann.

Deutsche Väter

So bleibt bloß, einerseits ­Goethe zuzubilligen, das zu sein, was er ist, ein Genie, dessen Bedürfnissen sich alle Welt unterzuordnen hat, damit es seine überragenden Fähigkeiten zur Geltung bringen kann, der Welt zum Nutzen, und andererseits die Tragik im schuldlosen Schicksal des Sohnes zu konstatieren.

Doch halt, da ist noch etwas. Denn liegt in dieser Vater-Sohn-Beziehung nicht der Keim einer Zukunft, in der eine auf Liebe, Vertrauen, Förderung angelegte Beziehung reduziert sein wird auf den Nutzen, auf Ausbeutung, beschränkt nicht mehr aufs Private, die Familie, sondern etabliert als gesamtgesellschaftliches Verhältnis? Zugespitzt gefragt, jener Zukunft, in der deutsche Rabenväter zweimal ihre Kinder auf dem Altar des Vaterlandes opferten?

Eine letzte Anmerkung: Der gründlichen, nur manchmal arg detailverliebten Biographie hätte eine Zeittafel im Anhang gutgetan.