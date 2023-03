Blackout in Buenos Aires

Agustin Marcarian/REUTERS Die während der aktuellen Hitzewelle durch viele Klimaanlagen beanspruchte Stromversorgung kam zum Erliegen

Ein großflächiger Stromausfall hat in Argentinien am Mittwoch nachmittag (Ortszeit) mehrere Teile des Landes, darunter auch Buenos Aires, vorübergehend lahmgelegt. Laut örtlichen Medien waren bis zu 20 Millionen Menschen zeitweise ohne Strom. In der Hauptstadt und anderen Ortschaften fielen Ampeln aus, der öffentliche Nahverkehr stand still, Menschen saßen in Aufzügen fest. Bei sommerlichen Temperaturen von bis zu 40 Grad auf der Südhalbkugel funktionierten zudem die Klimaanlagen nicht mehr. Das Kernkraftwerk Atucha 1 und einige andere Kraftwerke wurden aus Sicherheitsgründen vom Netz genommen. Nach vier Stunden war die Versorgung wiederhergestellt, berichtete die Tageszeitung Pagina 12 mit Berufung auf die Energiebehörde.

Ursache für den Ausfall war demnach der Brand einer Weidefläche bei der 50 Kilometer westlich von Buenos Aires gelegenen Ortschaft General Rodríguez. Das Feuer hatte dort mehrere Hochspannungsleitungen angegriffen, wodurch die Störungen ausgelöst wurden. Wie die spanische Agentur Efe am Donnerstag berichtete, hält Wirtschaftsminister Sergio Massa es für möglich, dass »die Ereignisse vorsätzlich herbeigeführt wurden«. Die Agentur zitierte aus einem Schreiben des Ministers, in dem es heißt: »Es sollten jetzt die notwendigen Maßnahmen ergriffen werden, um die Verantwortlichen für die sehr schwerwiegenden Vorfälle, die sich heute ereignet haben und die den Straftatbestand der Brandstiftung und Zerstörung erfüllen könnten, zu untersuchen, strafrechtlich zu verfolgen und gegebenenfalls zu verhaften«.

Der Stromausfall ereignete sich, während Argentinien unter einer extremen Hitzewelle und einer Dürreperiode leidet. Nach Angaben von Meteorologen erlebt die Region Buenos Aires derzeit den heißesten Sommer seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1981. Da Klimaanlagen in Betrieben, Verwaltungen, öffentlichen Einrichtungen und privaten Haushalten des rund 44 Millionen Einwohner zählenden Landes auf Hochtouren laufen, ist der Stromverbrauch überdurchschnittlich hoch. Seit einigen Wochen war es deshalb bereits mehrfach zu kleineren Ausfällen gekommen. Pagina 12 erinnerte an einen Stromausfall weit größerem Ausmaßes im Juni 2019, also im argentinischen Winter. Während temporäre Ausfälle im Sommer wegen Netzüberlastung nicht ungewöhnlich sind, hatte der Blackout im Winter die Region unerwartet getroffen. Der größte Stromausfall in der Geschichte Südamerikas, bei dem fast 48 Millionen Menschen zum Teil mehrere Tage lang ohne elektrische Versorgung waren, betraf auch die Nachbarländer Uruguay sowie – in geringerem Umfang – Brasilien, Chile und Paraguay. Ursache war offenbar ein Defekt in der Verbindung zweier argentinischer Kraftwerke aufgrund der maroden Infrastruktur. Damals regierte in Argentinien der rechte Präsident Mauricio Macri.

Dessen Anhänger in Politik und Medien machen – offenbar mit Blick auf die Parlaments- und Präsidentschaftswahlen vom 22. Oktober 2023 – jetzt den derzeit amtierenden linksliberalen Staats- und Regierungschef Alberto Fernández für den vierstündigen aktuellen Stromausfall verantwortlich. »Die argentinische Gesellschaft kann keine Stromausfälle mehr tolerieren, ganz gleich, welche Ursache sie haben«, polemisierte die rechtskonservative Tageszeitung La Nación am Donnerstag. Die Zeitung erinnerte an den »Anstieg der Lebensmittelpreise«, den »Rückgang der Reallöhne«, die »Zunahme der Armut« und die Inflation, die vor allem die arbeitende Bevölkerung träfe. »Und als ob das noch nicht genug wäre, kommen sie auch noch spät nach Hause und haben keinen Strom«, heißt es in dem Kommentar, der darauf verweist, dass sich die Energiekosten für alle Privathaushalte erhöht hätten. Die Absicht, den Stromausfall vor den Präsidentschaftswahlen im Herbst zu instrumentalisieren, ist nicht zu übersehen.