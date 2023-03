Jakob Studnar/Funke Foto Services/imago images So ein AfD-Parteitag zieht nicht nur Anhänger zum Veranstaltungsort (Kalkar, 28.11.2020)

Die baden-württembergische AfD veranstaltet an diesem Wochenende ihren Landesparteitag in Offenburg. Dort feiert die Partei zudem ihr zehnjähriges Bestehen. Wie schon in der Vergangenheit rufen Sie zu Gegenprotesten auf. Wa­rum ist es wichtig, sich dem Treffen in den Weg zu stellen?

Wie keine andere rechte Kraft vereint die AfD eine treue Anhängerschaft, weit verzweigte Netzwerke, große finanzielle Ressourcen und reichweitenstarke Medienkanäle. Mit dem faschistischen, offiziell aufgelösten »Flügel« bereiten sich Teile der AfD darauf vor, sich an die Spitze entstehender Protestbewegungen auf der Straße zu stellen. Die Partei ist die aktuell gefährlichste rechte Kraft, auf die sich der Hauptteil antifaschistischer Praxis richten sollte.

Ein Bündnis von 20 verschiedenen Gruppen ruft zu zwei Demonstrationen vor der Offenburger Messehalle auf. Warum gibt es zwei Demos?

Es ist uns ernst mit der Bündelung aller antifaschistischen Kräfte im Kampf gegen die AfD. Deshalb beteiligen wir uns an der Bündnisdemo der Gruppe »Aufstehen gegen Rassismus«. Allerdings reicht es nicht aus – wie in deren Aufruf geschehen –, die AfD alleinig für ihren Rassismus zu kritisieren. Ebensowenig darf man diese Gesellschaft, in der genug falsch läuft, kritiklos verteidigen. Hinzu kommt, dass auf der Bündniskundgebung vor der Messehalle auch Funktionärinnen und Funktionäre von SPD und Bündnis 90/Die Grünen sprechen sollen – also Mitverantwortliche für Sozialabbau, Kriegskurs und Krisenpolitik.

Antifaschistischer Widerstand muss in unseren Augen verknüpft sein mit einer Kritik an der kapitalistischen Gesellschaft, die die Rechten erst hervorbringt, und mit einer klaren Positionierung gegen Krieg und Aufrüstung. Mit unserer anschließenden, zweiten Demonstration wollen wir diese Widersprüche sichtbar machen.

Der baden-württembergische Landesverband fällt regelmäßig als besonders rechts auf. Welche Gruppe ist hier aktuell tonangebend?

Mit dem 2022 neu gewählten Vorsitz ist der Landesverband noch mal weiter nach rechts gerückt, aber endgültig entschieden sind die Richtungskämpfe der AfD auch in Baden-Württemberg noch nicht. Und auch wenn sich gerade nach außen um Geschlossenheit bemüht wird, wird auch in Offenburg der Streit, welche Gremien zukünftig Struktur und Strategie der Partei vorgeben, weiter geführt. Lokal wie bundesweit gehen die dem »Flügel« nahestehenden Kräfte auffallend strategisch vor. Sie haben eine genaue Vorstellung, wohin sich die Linie der Partei verschieben soll, wissen aber auch, wie weit sie damit gerade gehen können. Langfristig müssen wir deshalb davon ausgehen, dass sich die faschistischen Kräfte durchsetzen.

In Ihrem Aufruf kritisieren Sie, dass es der AfD nur aufgrund der Schwäche der Linken gelingen kann, sich als Sozial- und Friedenspartei zu inszenieren. Wie kann dem entgegengetreten werden?

Indem wir als linke Bewegung inhaltlich klare Angebote schaffen. Wir müssen gegen die Verschlechterung unserer Lebensbedingungen und den Kriegskurs auf die Straße gehen. Während der Diskussion um den »heißen Herbst« im vergangenen Jahr waren wir zuversichtlich, dass die verschiedenen linken Kräfte diesmal den Anschluss nicht verpassen würden. Allerdings haben sich die Verhältnisse anders entwickelt. Nicht die wirtschaftliche Krise, sondern die berechtigte Angst davor, dass Baerbock und Co. uns immer weiter mit in den Krieg hinein ziehen, scheint die polarisierende Frage zu werden, anhand derer Massenproteste entstehen könnten.

In dieser Frage mangelt es in der Linken an Klarheit und Initiative. Die weitestgehend fehlende linke Antikriegsbewegung hinterlässt einen Raum, in dem sich die AfD als Friedenspartei inszeniert. Wir müssen also auf zwei Ebenen kämpfen: Wieder eine linke Antwort gegen Aufrüstung und Krieg auf die Straße bringen und gleichzeitig gegen jeden Versuch der Rechten, dieses Thema zu vereinnahmen, Widerstand leisten.