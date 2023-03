MAGA und Mega

Zach D Roberts/IMAGO/NurPhoto Werden auch dieses Jahr wieder gut über den Tisch gehen: Devotionalien der MAGA-Bewegung (Dallas, 4.8.2022)

Monatelang jubelten die ­Ultras der American Conservative Union (ACU), dass die CPAC »zurück in Washington« sei. Am Mittwoch fand nun der Auftakt zur jährlichen Conservative Political Action Conference (CPAC) statt. Zwar treffen sich die eingefleischten Trump-Fans der »Make America Great Again«-Bewegung (MAGA) nicht direkt in D. C., doch immerhin im benachbarten National Harbor (Maryland), wo man das Gaylord National Resort & Convention Center hermetisch für sie abgeriegelt hat.

Nach zwei CPAC-Veranstaltungen im fernen Florida – ebenso Hotspot der Coronaleugner wie Sammelbecken reaktionärer Strömungen kubanischer und sonstiger Contras – träumen die Trumpisten wieder von der Rückeroberung des Weißen Hauses. Donald Trump wird auch die diesjährige, viertägige Konferenz als Hauptredner beehren. Obgleich im November 2020 abgewählt, wird er für seinen Auftritt am Sonnabend als »45. US-Präsident« angekündigt. Nach Meinung der Veranstalter ist er noch immer »ihr« Präsident, das Narrativ von der gestohlenen Wahl wird lebendig gehalten.

Trump hatte nach den nicht ganz so erfolgreich verlaufenen Midterm-Wahlen im vergangenen November erklärt, er werde 2024 wieder für das Präsidentenamt kandidieren. Doch im Gegensatz zu seinen MAGA-Anhängern – migrantenfeindliche »Patrioten«, militante Kräfte aus den Reihen von Polizei wie Militär, Freunde des freien Waffenbesitzes und Neofaschisten –, die insgeheim noch immer vom Sturm aufs US-Kapitol beseelt sind, sägt das Establishment der Grand Old Party (GOP) an Trumps Stuhl. Mehr und mehr einflussreiche Republikaner der GOP werfen Trump ihre Handschuhe vor die Füße. Und sie werden auf der diesjährigen CPAC durch Abwesenheit glänzen.

Einer von ihnen dürfte auch Gründe für den Umzug nach Maryland geliefert haben: Floridas Gouverneur Ronald DeSantis, laut Umfragen Trumps aussichtsreichster Konkurrent innerhalb der Partei. Mit DeSantis als Redner auf der CPAC war fest gerechnet worden, der Gouverneur sagte jedoch kurzfristig ab. Wie das US-Magazin Newsweek parallel zur Eröffnung der CPAC meldete, hat DeSantis statt dessen am vergangenen Wochenende ehemalige Unterstützer Trumps zu einer »Spendertagung« in den konservativen Club for Growth nach Palm Beach eingeladen, unweit von dessen Domizil ­Mar-a-Lago gelegen.

Trump reagierte laut Newsweek gereizt auf die Versammlung in den Klubräumen der Lobbyorganisation für Steuersenkungen, die seit 2016 Stimmung gegen seine Nominierung als Kandidat der Republikaner gemacht hatte. Er taufte den Klub in »Club for No Growth« um und beschimpfte die Versammelten. Als Geldsammler für »ihren neuen Jungen Ron DeSanctus«, der »so schlecht wegkommt in den letzten Umfragen«. Der Expräsident drohte dem Gouverneur und seinen Gästen unverhohlen mit Vergeltung, was in der Partei die Besorgnis auslöste, Trump könne als Kandidat der GOP für 2024 »mehr zur Spaltung beitragen als andere Kandidaten«, wie Newsweek erläuterte. Obwohl die Umfragen kein eindeutiges Bild ergeben und Trump mittlerweile etliche Unterstützer verloren hat, fühlt der Expräsident sich im Aufwind, denn die traditionell von Yahoo News/Yougov vor der CPAC »unter 1.516 Republikanern und republikanisch orientierten Unabhängigen« durchgeführte Umfrage zeigte ihn vorn. Trump würde »im direkten Duell mit DeSantis bei 47 Prozent vor dem Gouverneur mit 39 Prozent« liegen, berichtete Newsweek.

Seit ihrer ersten Veranstaltung 1974 war die CPAC die ultrakonservative Startrampe für Kampagnen wie das Tea Party Movement oder Präsidentschaftskandidaten wie Ronald Reagan. Seit 2011 auch für Donald Trump, der dort zum »Mega«-Präsidenten gekürt wurde.

Das Geheimnis des von der CPAC ausgehenden Erfolgs erklärte der Reagan-Biograph und regelmäßige CPAC-Besucher Craig Shirley der New York Times zu Beginn der jetzigen Konferenz. Lange Zeit war die CPAC »ein Pflichttermin« der GOP, »das Zentrum des konservativen Universums«. Inzwischen sei sie »eher wie eine Bootsmesse«, so Shirley, es gehe »hauptsächlich darum, Prominente zu treffen«.