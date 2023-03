Pferderennen im Parlament

Pool/IMAGO/ZUMA Wire Ungarns Premier Orban mit Amtskollegen und dem ukrainischen Präsidenten Selenskij in Brüssel (9.2.2023)

Der linksliberalen Opposition konnte es gar nicht schnell genug gehen: Das ungarische Parlament hat am Mittwoch die Debatte über die NATO-Beitritte Schwedens und Finnlands begonnen. Dabei machte der Staatssekretär im Außenministerium, Peter Sztaray, in seinen einleitenden Worten klar, dass die rechte Regierung die Ratifizierung unterstütze.

In einer Pressemitteilung an die Nachrichtenagentur MTI hatte die Fidesz-Partei von Premier Viktor Orban am Mittwoch noch gefordert: »Ungarn verdient mehr Respekt.« Auch wenn die Regierungsparteien sich zur »Erhaltung, Erweiterung und Stärkung der NATO« verpflichtet sehen, müsse festgehalten werden, dass nun zwei Länder beitreten wollten, die in den vergangenen Jahren »unser Land bei unzähligen Gelegenheiten beleidigt und zu Unrecht beschuldigt« hätten. In diesem Sinne werde man in der kommenden Woche eine Delegation aus Parlamentariern nach Schweden und Finnland schicken, um die Angelegenheit zu klären. Die Zustimmung zu den NATO-Beitritten sei unabhängig von dieser Reise.

Ungarn und die Türkei sind die letzten beiden der 30 Mitgliedstaaten des Kriegsbündnisses NATO, die bislang noch nicht die Beitritte Schwedens und Finnlands ratifiziert haben. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan nutzt die Gelegenheit, seine Zustimmung mit der Forderung nach einem härteren Vorgehen insbesondere Schwedens gegen kurdische Gruppierungen zu verbinden.

Anscheinend hatte auch Ungarns Premier im Sinn, eine Gegenleistung für seine Zustimmung zu erhalten. Öffentlich bekannt wurde zwar nichts, aber es könnte um den sogenannten Rechtsstaatsmechanismus gehen, den die EU-Kommission im Dezember gegen Ungarn aktiviert hatte – wobei sich die nordischen Staaten besonders hervorgetan hatten. In der Parlamentsdebatte am Mittwoch forderte der Fidesz-Abgeordnete Zsolt Nemeth diesbezüglich, dass die Delegation auf ihrer Reise die »Meinungsverschiedenheiten« kläre.

Von der linksliberalen Opposition hagelte es indessen Vorwürfe: Die ungarischen Sozialisten machten deutlich, dass sie die Beitritte unterstützen, brachten aber ihr Unverständnis darüber zum Ausdruck, dass in der Angelegenheit in den vergangenen sieben Monaten nichts geschehen sei. Die Demokratische Koalition äußerte den Verdacht, bei Fidesz wären einige Abgeordnete »auf der Seite Putins«. Während die Rassisten von Jobbik sich zustimmend zu den Beitritten äußerten, kritisierte ein Vertreter der faschistischen Jobbik-Abspaltung »Unsere Heimat«, die Regierung sei vor den Linksliberalen eingeknickt und warnte davor, dass die Erweiterung zum dritten Weltkrieg führen könnte und Ungarn zu einem »NATO-Aufmarschplatz«.

Mit Blick auf den Vorwurf der späten Abstimmung erklärte ein Regierungsvertreter, man sei nicht bei einem »Pferderennen«. Ein anderer bemerkte, wenn die Opposition denken würde, sie könnte der Regierung sagen, was diese zu tun und zu lassen habe, »sitze sie verkehrt herum auf dem Pferd«.

Wann es zur Abstimmung kommen wird, bleibt weiterhin unklar. Es wird erwartet, dass dies Mitte des Monats geschehen wird. Eine Ablehnung der Beitrittsgesuche scheint jedoch ausgeschlossen.