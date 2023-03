Konter für Boluarte

Pilar Olivares/REUTERS Seit Wochen Proteste: Regierungsgegner präsentieren eine Puppe der peruanischen Präsidentin Dina Boluarte (9.2.2023)

Der Kampf geht weiter. Mit Straßenblockaden an 16 Stellen des Departamento Puno im Süden Perus haben Aktivisten am Mittwoch (Ortszeit) erneut den Rücktritt der De-facto-Präsidentin Dina Boluarte gefordert. Der angekündigte Protestmarsch in Lima glückte allerdings nicht. Zwar seien »Hunderte Demonstranten in die Hauptstadt« gelangt, doch sie konnten »die Polizeibelagerung nicht passieren, um den Regierungspalast oder den Kongress erreichen«, schrieb Resumen ­Latinoamericano.

Peruanische Medien hatten schon morgens von einem »präventiven Polizeiaufgebot« an der Plaza Dos de Mayo berichtet. Auf Pressevideos waren außerdem vier gepanzerte Armeefahrzeuge vor Ort zu sehen. Premierminister Alberto Otáralo hatte »im Namen der Exekutive« versichert, dass es keine »Einnahme von Lima« geben werde. Noch am Abend kündigte der Präsident der Landarbeiterorganisation Cunarc, Santos Saavedra Vásquez, für den 13. März einen neuen Marsch an.

Derweil verschärft die Regierung das juristische Vorgehen. So berichtete La República am Dienstag, die Staatsanwaltschaft habe eine Verlängerung der bisherigen 18 Monate »Präventivhaft« gegen Pedro Castillo auf 36 Monate beantragt. Der linke Präsident war im Dezember mit einem parlamentarischen Putsch gestürzt und in der Folge verhaftet worden. Bereits am 23. Februar hatte die Regierung ein Gesetzespaket ins Parlament eingebracht, das drastische Erhöhungen der Strafen für »während des Ausnahmezustands und des sozialen Umbruchs« begangene Vergehen vorsieht, berichtete Diario Las Américas. Die Opposition wies das Gesetzespaket als »autoritär« zurück.

Die Gewerkschaft der Beschäftigten im Transportwesen kündigte einen Streik an, der von Donnerstag bis zum kommenden Mittwoch laufen soll. Die Fahrer fordern den Rücktritt von Boluarte und unverzüglich Neuwahlen. Zudem kämpft man für die Umsetzung eines Abkommens, das die Gewerkschaft noch unter der Regierung von Castillo durchgesetzt hatte. Das am 29. November 2022 unterschriebene Abkommen sieht unter anderem »einen Mindestpreis für Fuhren und den Schutz regionaler Transportunternehmen vor«. Der kommende Ausstand ist bereits der dritte seit Beginn der Mobilisierungen, er ist landesweit geplant, aber mit Schwerpunkt auf Regionen des Südens. Wenn die Forderungen nicht umgesetzt werden, werde die Gewerkschaft »andere Protestformen« prüfen, erklärte Javier Corrales Valencia, Sprecher der Organisation.

Auch international gerät die De-Facto-Regierung unter Druck. La República berichtete am Dienstag über einen Brief des Hohen UN-Kommissars für Menschenrechte an Boluarte. In dem Schreiben wird Lima aufgefordert, »innerhalb von 60 Tagen detaillierte Informationen« über »illegale Todesfälle, exzessive Gewaltanwendung, willkürliche Festnahmen und anderes« zu übermitteln. Dem Dokument zufolge gibt es »Berichte über Folter und grausame, unmenschliche und erniedrigende Behandlung von Personen« in Polizeistationen, die »Verletzlichkeit der Menschen im bäuerlichen Sektor und der indigenen Völker« habe zugenommen.

Kritik kam auch aus Mexiko, wo die Familie des gestürzten Präsidenten Zuflucht gefunden hat. Am vergangenen Freitag hatte der mexikanische Präsident Andrés Manuel López Obrador versichert, Mexiko werde sich »für die Freilassung von Pedro Castillo einsetzen«. Daraufhin rief Boluarte am Wochenende ihren Botschafter »aus Protest gegen Einmischung in die inneren Angelegenheiten Perus« zurück. Auf seiner wöchentlichen Pressekonferenz am Montag konterte López Obrador: »Sie treten die Demokratie mit Füßen und haben eine große Ungerechtigkeit begangen, als sie Castillo einsperrten und dann eine falsche, autoritäre und repressive Regierung einsetzten.« Laut dem sozialdemokratischen Staatschef gibt es »eine ausländische und nationale Oligarchie in Peru, die die natürlichen Ressourcen dieses Landes plündert (…) dafür brauchen sie eine Marionettenregierung, die dem Kapital unterworfen ist«, zitiert die kubanische Nachrichtenagentur Prensa Latina López Obrador.